Dës Noriicht aus dem Lëtzebuerger Land hunn d'DP-Parteipresidentin Corinne Cahen an den LSAP-Vize-Premier Etienne Schneider confirméiert.

D'CSV huet der DP an der LSAP eenzel Propositioune fir eng Koalitioun mat der CSV gemaach. Béid hunn dës Offer refuséiert. Si wëllen net soen, wien d’Persoune waren, déi u si erugetruede sinn, dat missten déi Leit selwer maachen. „Ech sinn effektiv kontaktéiert gi vun enger Persoun aus der CSV, wou ech den Numm natierlech net wäert soen, déi soll dat scho selwer maachen, fir ze froen, ob mir prett wieren, mat hir an eng Koalitioun ze goen. Wourop hin ech geäntwert hunn 'dat ass net de Fall'," sou d'DP-Parteipresidentin a Ministesch Corinne Cahen. D'DP stéing zur blo-rout-grénger Koalitioun a géingen um Koalitiounsaccord schaffe „bis 2023".

Och den LSAP-Vizepremier Etienne Schneider confirméiert, dass hien „iwwert eng personne interposée" ugebuede kritt hätt, eng Koalitioun mat der CSV anzegoen, an där hie kéint Premier ginn. „Ech hunn dat Angebot awer dankend ofgelehnt", sou den Etienne Schneider.

Gëtt et wéinst der Traversini-Affär an de Virwërf géint déi gréng Ëmweltministesch Carole Dieschbourg eng Kris an der Majoritéit? „Dat spieren ech guer net, d'Majoritéit ass ganz stabel a mir schaffe ganz gutt zesummen", sou d'Corinne Cahen. Vu Neiwahle géing absolut net rieds goen, sou den Etienne Schneider: „Ech gesinn net, firwat e Gaardenhaischen zu Déifferdeng soll zu Neiwahle féieren". Déi dräi Regierungsparteie géingen zesummenhale „wéi eh und je".