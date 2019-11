Eng 31 Leit wäerte bei der franséischer Chaîne schaffen. D'Press konnt en Donneschdeg schonn e Bléck an de Buttek werfen.

Den éischte Buttek am Royal Hamilius mécht e Freideg seng Diere fir de Public op. Et ass fir déi éischte Kéier, dass d’FNAC an de Grand-Duché kënnt. 31 Leit wäerten hei schaffen, op enger Fläch vun 1.800 Metercarré. Schonn en Donneschdeg war d'Presse op der Plaz, fir ee Bléck op dat neit Geschäft ze geheien.

D‘Geschäftsleit aus der Uewerstad gesinn déi franséisch Chaîne net onbedéngt als Konkurrenz un. Éischter gëtt den Enn vum Chantier um Hamilius mat vill Ongedold erwaart, huet et vun de Geschäftsleit ronderëm geheescht.