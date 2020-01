Den LSAP-Generalrot kënnt e Mëttwoch den Owend zesummen, fir déi verschidde personell Changementer an der Partei an an der Regierung ze decidéieren.

Franz Fayot Wirtschaftsminister, Paulette Lenert Gesondheetsministesch an Dan Kersch Vizepremier, dat sinn d'Changementer, déi op Regierungsniveau am Raum stinn.



Dernieft geet et och drëm, wien nom Franz Fayot soll Parteipresident ginn. Déi fréier Staatssekretärin am Wirtschaftsministère Francine Closener steet dofir an de Startlächer.