De Verdeedegungsminister François Bausch a säin delegéierte Minister Henri Kox sinn den Ament op Visitt an den USA.

Si haten ënnert anerem scho Gespréicher bei de Vereenten Natiounen zu New York, wou et ëm d'Friddensmissioun am Mali goung. An deem Kontext huet de Grand-Duché eng sougenannten letter of assist ënnerschriwwen. Doranner gouf festgehalen, datt Lëtzebuerg Satelittekapazitéiten zur Verfügung stellt. Domadder kann ënnert anerem d'Kommunikatioun am Mali verbessert ginn. Déi ass do nämlech alles anescht wéi gutt a gëtt donieft och gäre vun Terroriste blockéiert.

De Verdeedegungsminister François Bausch: "Do gesäit een, wéi mer kënnen als Lëtzebuerger, am Kader vun enger UNO-Friddensmissioun, e wäertvolle Beitrag kënne leeschten, obscho mer keng grouss Truppen op eng Plaz kënne matschécken. Duerch de Fait, datt mer hei spezialiséiert sinn an deem dote Beräich an och de GovSat hunn, kënne mer der UNO do eng wichteg Hëllef leeschten, fir datt d'Sécherheet vun de Blohelmzaldote besser garantéiert ka ginn."

Eng aner Statioun op der Aarbechtsvisitt vun deenen zwee Ministeren ass Washington. Do hätt een héichkaräteg Gespréicher am Pentagon, seet de François Bausch, an den Intressi, fir mat Lëtzebuerg zesummenzeschaffen, wier immens grouss.

François Bausch: "Am Defenseberäich, am Beräich vun der Observatioun, virun allem zum Beispill och am Space. Do geet et drëms, Beobachtungen ze maachen. E Beispill ass och de Klima an d'Wiederkonditioune spillen net nëmmen insgesamt eng bedeitend Roll fir d'Sécherheet vun der Populatioun, mä och fir d'Arméi. D'Wiederkonditiounen a wéi séier se sech veränneren, d'Extremer, dat huet alles en immensen Impakt op d'Militär."

Apropos Klima...d'Fro sief erlaabt, ob et an Zäite vu Videokonferenzen nach néideg ass, sech fir esou Gespréicher ze deplacéieren...ganz kloer JO, seet de François Bausch.

François Bausch: "Egal wéi vill technesch Moyenen d'Mënschheet sech jeemools wäert ginn, ouni de perséinleche Kontakt leeft näischt."

Och datt de François Bausch an den delegéierte Minister Henri Kox an den USA sinn, wier néideg. Si hätten e ganz chargéierte Programm an déi Aarbecht géif ee sech opdeelen.

Communiqué

Visite de travail de François Bausch et Henri Kox aux Nations unies à New York (13.01.2020)

Communiqué par: Direction de la défense

Le 13 janvier 2020, au siège des Nations unies à New York, François Bausch, Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, et Atul Kahre, secrétaire général adjoint à l'appui opérationnel à l'Organisation des Nations unies, ont signé une lettre d'assistance (letter of assist) en vue de mettre à disposition en tant que contribution du Luxembourg des capacités satellitaires à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA).

En effet, à partir de février 2020, le Luxembourg offrira à la MINUSMA des capacités de transmission satellitaires GOVSAT permettant de relier les postes régionaux (Kidal, Tombuctu, Gao et Mopti) au quartier général à Bamako (capitale du Mali). Cette contribution permettra d'augmenter sensiblement la sécurité dans la mission.

En complément, le Luxembourg fournira aux Nations unies un terminal satellitaire permettant aux troupes en mouvement de toujours garder contact avec leurs instances de commandement et ainsi assurer leur sécurité. Dans le passé, des attaques djihadistes étaient souvent à l'origine d'une coupure de communication; la contribution luxembourgeoise leur permettra dès lors de garder le lien vital avec leur base.

Dans ce contexte, les ambassadeurs allemand, belge et luxembourgeois ont signé une note conjointe à destination des Nations unies servant à régler l'intégration du contingent luxembourgeois dans la MINUSMA.

«Je me réjouis que le Luxembourg puisse offrir aux Nations unies les moyens pour exercer avec une sécurité accrue le mandat lui confié. La contribution luxembourgeoise, qui n'est pas simplement de nature pécuniaire, fera une vraie différence pour la sécurité de tous les alliés dans la mission MINUSMA», a précisé François Bausch. Atul Khare, quant à lui, a salué la relance de la participation du Luxembourg dans les Opérations du maintien de la paix (OMP) et a exprimé ses remerciements au gouvernement luxembourgeois actuel pour son engagement.

S'en suivit une entrevue avec Mohamed Khaled Khiari, sous-secrétaire adjoint auprès du Département des opérations de paix, également au siège des Nations unies.

En outre, les ministres ont rencontré des experts de «United Nations Climate Security Mechanism» pour discuter de l'impact du changement climatique sur la sécurité dans des régions (p. ex. Sahel) où les ressorts naturels, notamment terres arables et pastorales et l'eau, sont déjà sous grande pression. Le Vice-premier ministre Bausch s'est déclaré intéressé à étudier une future collaboration.

Le 14 janvier, les ministres se rendront à Washington D.C. pour la suite de leur mission.

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (United Nations multidimensional integrated stabilisation mission in Mali – MINUSMA) a été créée par le Conseil de sécurité des Nations unies par sa résolution 2100 du 25 avril 2013 dans le contexte de la détérioration de la situation sécuritaire au Mali. La Mission a été reconduite annuellement depuis. Selon son mandat actuel (résolution 2364 (2017)), la priorité stratégique principale de la Mission demeure l'appui à la mise en œuvre par le gouvernement malien, les groupes armés ainsi que par d'autres parties prenantes maliennes, de l'Accord de paix et la réconciliation au Mali.

Le «United Nations Climate Security Mechanism» est une nouvelle cellule d'analyse et de conseil des Nations unies sur la sécurité climatique.