Dës Crèche huet sech um Kierchbierg ëm d'Kanner vun de Salariéën aus der europäescher Investitiounsbank gekëmmert.

D'BEI wëll hirem Personal dee Service net méi offréieren, heescht et am Schreiwes vum LCGB.

Hei d'Schreiwes:

44 emplois sur le carreau

Luxembourg, le 20 janvier 2020 – En date du 16 janvier 2020, les syndicats LCGB et OGBL ont été informés par l’intermédiaire de leurs représentants du personnel ainsi que par des parents concernés que la crèche Attitude « L’Abeille » cessera son activité au Luxembourg sans pourtant avancer une date précise.

La crèche Attitude « L’Abeille », installée au sein des localités de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) au Kirchberg, occupe actuellement 44 salariés et accueille les enfants du personnel, ceci de façon constante et fiable depuis 1995. Malheureusement, la crèche Attitude « L’Abeille » se voit désormais obligée de fermer ses portes suite à une décision unilatérale de la BEI d’arrêter d’offrir ce type de services à son personnel.

Le LCGB comme porte-parole des salariés et l’OGBL dénoncent l’absence de dialogue social et le manque de communication de la part de la BEI et du prestataire dans cette affaire. Leur façon d’agir montre une indifférence envers les salariés de la crèche mais également envers les parents. En absence d’un cadre légal protecteur, l’existence des 44 salariés de la crèche est délibérément mise en péril.

Des arrêts d’activité similaires n’étant pas à exclure auprès d’autres entreprises, les syndicats ne sont pas prêts à accepter cette manière d’agir de la BEI et du prestataire. Les syndicats demandent des justifications sur l’arrêt de l’activité de la crèche et revendiquent le cas échéant une solution vivable pour le maintien dans l’emploi des salariés concernés.