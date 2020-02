Wei geet et elo virun nom Brexit? Wouhin orientéiert sech London? An wat sinn d'Enjeue fir Lëtzebuerg?

Wei geet et elo virun nom Brexit? Wouhin orientéiert sech London? An wat sinn d'Enjeue fir Lëtzebuerg? Ënner anerem dat si Froen déi d'Deputéiert um Krautmaart e Méindeg dem EU-Chef Negociateur fir de Brexit Michel Barnier gestallt hunn. Besonnesch wichteg fir Lëtzebuerg ass natierlech de Finanzsecteur.

Déi aktuell Phase vum Brexit wär immens wichteg fir Lëtzebuerg, betount den ADR-Deputéierte Fernand Kartheiser. D'Europäesch Unioun wär zwar vläicht nach de wichtegste Partner fir d'EU, mä bei wäitem net den Eenzegen.



„London orientéiert sech staark un den USA, un den asiatesche Mäert. De Commonwealth gëtt nees méi wichteg. An an dem neie Kräfteverhältnis wat London sicht, ass d'Europäesch Unioun natierlech nëmmen ee Partner. Wat fir eis een zentralen ekonomeschen Interessi ass, zum Beispill d'Finanzplaz, do huet London vill méi Méiglechkeeten. An fir Lëtzebuerg ass et finanztechnesch warscheinlech schlecht, dass se gaange sinn, well mir haten e wichtege Partner bis elo a finanzpolitesche Froen an Europa, dee mer elo verléieren a warscheinlech gëtt de Partner elo zu engem ganz haarde Konkurrent.“

De brittesche Finanzminister hätt scho lescht Woch an engem Interview kloer gemaach, dass Groussbritannien eventuell op den ganzen europäeschen Acquis Communautaire bei Finanzservicer géing renoncéieren. Dann kéint zu London zu engem „Singapur on Thames“ ginn, erkläert den CSV-Deputéierte Laurent Mosar.



„Dat heescht, dass d'brittesch Regierung eventuell eng grouss Offshore-Plaz ausserhalb vun der Europäescher Unioun en place setzen, wat natierlech net gutt wier fir Lëtzebuerg oder aner Plazen an der EU, well mer do awer de "Level playing field" net méi garantéiert hätten. Groussbritannien brauch dann eng ganz Réi vu Contrainten, zum Beispill um Niveau vum Blanchiment oder vun de Regësteren net méi ze respektéieren.“



Diskussiounen iwwert d'Zukunft vun de Relatiounen tëscht der EU a Groussbritannien dréinen awer net nëmmen ëm Finanzen an d'Wirtschaft, ma och ëm d'Mënsche betount de LSAP-Deputéierte Yves Cruchten.

„Eng Fro déi nach guer net gekläert ass „wei ass et mat de Lëtzebuerger oder generell den Europäer déi zum Beispill wéilten an England studéieren oder ëmgedréint. Awer och Froe wéi zum Beispill, dass mir mussen evitéieren, dass et Dumping social gëtt an Europa. Dass mer also op eemol Drock kréien, op eis Léin oder op eis Aarbechtskonditiounen. Ech fannen, dass mer an der ganzer Diskussiounen net dierfe vergiessen, dass mer zu e puer honnert Milliounen Europäer sinn an déi alleguer och eng Partie Rechter hunn, déi ze verdeedege sinn.“

A wei weit déi national Parlamenter nach eng Roll ze spille kréien, dat ass eng aner Fro déi och nach ze kläre bleift.

De kompletten Interview mam Michel Barnier Am Kader vun der Visitt e Méindeg zu Lëtzebuerg, hu mir mam Chef-Negociateur Michel Barnier e Gespréich opgeholl.

Schreiwes vum Gouvernement

Visite de Travail de Michel Barnier au Luxembourg (10.02.2020)

Communiqué par: ministère d'État / ministère des Affaires étrangères et européennes / ministère des Finances En date du 10 février 2020, le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, a reçu Michel Barnier, chef de la Taskforce pour les relations avec le Royaume-Uni, au château de Senningen. Le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn, et le ministre des Finances, Pierre Gramegna, ont également participé à cette réunion de travail.

«En tout premier lieu, je tiens à féliciter Michel Barnier d'avoir maintenu l'unité de l'UE lors des négociations sur le retrait britannique de l'Union européenne. Il est essentiel de poursuivre dans cette voie, car seule notre unité sera le garant du succès des négociations. Le Luxembourg apporte donc tout notre soutien à Michel Barnier en tant que négociateur en chef pour défendre les intérêts de l'UE dans les négociations sur la relation future avec le Royaume-Uni», a noté le Premier ministre à l'arrivée de Michel Barnier au château de Senningen.

Ainsi, les discussions ont permis de s'échanger en profondeur sur la relation future entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.

En ce qui concerne les priorités du Luxembourg lors de ces négociations, le Premier ministre a noté que «compte tenu de l'importance des services pour toutes les économies de l'Union, il est essentiel de trouver une solution pragmatique, efficiente et durable afin d'éviter toute perturbation des marchés. Pour ce qui est des services financiers en particulier, le Luxembourg insiste sur une coopération règlementaire structurée entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, ceci afin d'assurer de la prévisibilité et de la stabilité pour les opérateurs économiques dans ce secteur».

Au sujet du level playing field entre l'UE et le Royaume-Uni, le Premier ministre a à nouveau marqué son soutien à l'approche de la Commission européenne: «Pour le Luxembourg, le degré d'accès au marché unique doit être proportionnel au niveau et à la qualité des garanties du côté britannique en ce qui concerne le respect des conditions de concurrence équitables. Il faut également que l'Union européenne se dote des moyens pour surveiller de près les développements législatifs au Royaume-Uni, afin d'être en mesure de réagir en cas de divergences majeures.»

Le ministre Asselborn a de son côté remercié Michel Barnier pour la bonne coopération entre l'équipe de ce dernier et le ministère des Affaires étrangères et européennes. «C'est notamment grâce à la méthode de Michel Barnier qui consistait à tenir compte des intérêts spécifiques des différents États membres, qu'il a été possible de préserver l'unité de l'Union européenne», a observé Jean Asselborn. S'agissant du projet de directives de négociations présenté le 3 février dernier par Michel Barnier, le ministre Asselborn a apporté son soutien à un accord commercial très ambitieux comme proposé par la Commission. «Le futur accord doit refléter les normes élevées de l'UE en matière sociale, environnementale, climatique et fiscale», a souligné le ministre Asselborn. Le nouveau partenariat économique avec le Royaume-Uni devrait également être accompagné d'équivalences de services financiers et de décisions d'adéquation en matière de protection des données. De même, le futur partenariat doit inclure une coopération en matière de sécurité extérieure.

Le ministre des Finances pour sa part a salué le fait que l'Union européenne et le Royaume-Uni aient divorcé par consentement mutuel. Il a expliqué: «Au niveau des négociations sur les relations futures, l'approche du gouvernement luxembourgeois consiste à préserver le lien étroit du Royaume-Uni avec l'Union européenne et notre pays. Notamment, en matière de services financiers le Luxembourg et la City de Londres y ont tout à gagner. Les liens étroits pourront demeurer d'autant plus forts que le Royaume-Uni ne s'éloigne de l'acquis communautaire.»