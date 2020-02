Den EU-Chefnegociateur vum Brexit war en Dënschdeg de Moien den Invité vun der Redaktioun.

De Brexit ass sécher, net sécher ass par konter, wéi déi zukünfteg Relatioun tëscht Groussbritannien an der Europäescher Unioun wäert ausgesinn. All eenzele Memberstaat huet seng rout Linnen, dorënner och Lëtzebuerg. De Chefnegociateur Michel Barnier war e Méindeg hei am Grand-Duché, fir sech d’Positioun vun der Regierung a vun der Chamber unzehéieren.

"Et gëtt keng Verhandlungen iwwert d'Finanzservicer!" Dat sot de Chefnegociateur vun der EU fir

de Brexit, de Michel Barnier en Dënschdeg de Moien am RTL-Interview. Fir Lëtzebuerg ass jo kruzial, datt London och nom Brexit d’europäesch Reegelen a Bezuch op d'Finanzservicer respektéiert. Ma virun der Suerg, London kéint bei de Verhandlungen d'Fëscherei géint Finanzservicer ausspillen, sot de Michel Barnier, dat eent hätt mat deem aneren näischt ze dinn. D'EU an d'Vereenegt Kinnekräich géingen a Bezuch op d'Finanzservicer "Equivalenzen" op d'Been setzen "wann dat erwënscht ass". Dem Michel Barnier no misst een awer oppassen, datt d'"reglementaire Divergenzen", déi d'Britte wéilte maachen keen "Instrument fir d'Competitioun" ginn.

Op d'Fro, ob systemkritesch oder kontestatär Parteie weider un Terrain wäerte gewannen, huet de Michel Barnier geäntwert: "Dat ass eng wichteg Fro!" De laangjärege franséische Politiker gesäit am Brexit-Vott och en Ausdrock vu "sozialer Roserei". Hien huet all d'Memberstaaten opgeruff déi Roserei ze héieren an hir ze äntweren. Däitschland hätt seng Industrie net opginn, Frankräich zum Deel awer dach an dat wier net der EU hir Schold. De Logement wier och keng Kompetenz vu Bréissel.

