Fir d'Käschte vun den zousätzleche Sécherheets- an Hygiènesmesuren ze decken, verschéckt eng Baufirma aktuell Avenanten un hir Clienten.

Duerch déi aktuell sanitär Kris sinn d'Sécherheets- an Hygiènesmesuren op de Chantieren adaptéiert ginn, op deenen zanter dëser Woch nees dierf geschafft ginn. Wéi eis vu verschiddene Privatpersounen, déi am Gaange sinn en Haus ze bauen, zougedroe gouf, huet eng Baufirma hire Clienten dës Woch schonn Avenante geschéckt, an deenen de Client opgefuerdert gëtt méi ze bezuelen. Dat fir d'Käschte vun den zousätzleche Mesuren ze decken. Heibäi soll et sech ëm ronn 4 bis 5 Prozent vum Gesamtmontant handelen.

Och beim Konsumenteschutz koumen dowéinst haut eng Rei Reklamatiounen eran, wéi mir op Nofro hi gesot kruten. D'ULC réit de Leit den Ament kloer dovunner of esou en Avenant z'ënnerschreiwen. D'Leit kéinte sech beim juristeschen Zerwiss vum Konsumenteschutz mellen, fir sech beroden ze loossen.

Esouwuel d'Handwierkerfederatioun, wéi och de Groupement des entrepreneurs kommen um Mëttwoch iwwerdeems intern beieneen, fir iwwert eng gemeinsam Approche ze diskutéieren, wéi déi zousätzlech Käschten duerch d'Sécherheets- an Hygiènesmesure kënne gedroe ginn.