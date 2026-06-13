Background am Gespréich (13. Juni)Éierestaatsminister a fréieren EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker

Mir liewen an Zäite vu Polykrisen: Kricher a geopolitesch Tensioune suerge fir eng Energiekris, Inflatiounstauxen, déi klammen, an ëmmer méi Drock op de Regierungen, déi an Europa ëmmer manner de Réckhalt vun hire Biergerinnen a Bierger hunn.
U wéi enge politesche Stellschrauwe kënnen a musse Lëtzebuerg an awer och Europa dréien? Kënne mer eis nees op de re-animéierte Sozialdialog hei am Land verloossen? Iwwer alles dat schwätze mir dëse Samschde mam Éierestaatsminister a fréieren EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker.
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"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen " Background " wielen.