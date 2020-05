Um Mëttwoch hunn déi sougenannt "Large-Scale-Tester" ugefaangen, wou breet duerch d'Populatioun an a méi exposéierte Gruppen nom Coronavirus gesicht gëtt.

Um Donneschdeg hunn d'Wëssenschaftler vu Research Luxembourg nach emol d'Wichtegkeet vun deenen Tester erkläert.

Et hëlleft Leit ze fannen, déi infizéiert sinn, mä keng Symptomer hunn. Kontakter kënnen zréckverfollegt ginn an Infektiounsketten duerchbrach ginn. Esou ass e sécheren a méi e séieren Deconfinement, also d'Ophiewe vun den Aschränkunge méiglech.

Den Ament ginn et offiziell nach 102 aktiv Infektiounen zu Lëtzebuerg. D'Zuele si gutt, mä de Virus ass nach ëmmer an der Populatioun. Eng infizéiert Persoun op der falscher Plaz kann d'Situatioun séier änneren.

D'Fuerscher hunn och ervirgestrach, datt mer hei am Land am internationale Verglach en héijen Infektiounstaux haten, pro Kapp méi Infektioune wéi d'USA zum Beispill.

Et wär wichteg, datt mer dat am A halen. D'Infektioune kéinte séier nees unzéien. Am franséischen a belsche Grenzgebitt, wou och vill Frontalieren hierkommen, wär d'Prävalenz nach héich.

Wa mer zum Beispill den 1. Juni alles nees géifen opmaachen ouni Precautiounen, géif dat eng zweet Well bedeiten, de Lëtzebuerger Gesondheetssystem wär séier iwwerfuerdert an d'Zuel vun den Doudege géif ëm dat 8 bis 10-facht klammen. Dat soe Modeller vun de Wëssenschaftler.

2,6% vun der Populatioun hunn aktuell Antikierper, dat geet aus neien Date vun der CON-VINCE-Etüd ervir.

An där representativer Etüd ginn d'Leit jo och op de Virus getest. Zwee vu 1.751 Persoune goufen elo am Mee positiv getest. Dat bedeit, datt 0,08% de Virus haten, ouni Symptomer ze hunn. Op déi ganz Bevëlkerung héich gerechent (ouni d'Frontalieren) heescht dat, datt 402 Persounen infizéiert sinn, ouni et ze wëssen.