Restaurant "Fari et Nella": Wéi geet et virun?"J'attends que les Italiens viennent acheter le restaurant"

Christophe Hochard
Am Hierscht zejoert gouf aus der Pizzeria "La Farinella" kuerzfristeg "Fari et Nella". Probleemer mam Internetsite goufen et och.
Update: 09.05.2026 07:00
© Christophe Hochard
Wärend iwwer 17 Joer gouf et kee Probleem mam Numm vum Restaurant "La Farinella" um Kierchbierg. No engem Schreiwes per Recommandé vun enger italieenescher Societéit vun Neapel huet de Vito Valentini kuerzfristeg den Numm vu senger Pizzeria changéiere missen. Virun allem awer huet hie säin Internetsite op den 30. Oktober 2025 missen offline huelen. Déi éischt Woch am Mäerz vun dësem Joer dunn eng grouss Iwwerraschung.

"J'étais informé que l'ancien site il est réapparu en ligne. Je sais pas de la part de qui. J'étais obligé selon le conseil de Restena de porter plainte envers la police. Ce que j'ai fait pour montrer que c'était pas nous". 

Duerch Zoumaache vum ale Site huet de Restaurateur vill Commanden deen Ament verluer. 

Wärend 3 Wochen hat ee bal keng Clienten
D'Clienten hu gemengt, de Restaurant wier verkaf ginn.

"J'ai besoin de travailler, je dois travailler"

Zanter 1989 ass de Vito Valentini an der Gastronomie aktiv. Am Januar 2008 huet den haut 60 Joer ale Mann de Restaurant-Pizzeria nieft dem Kierchbierger Spidol opgemaach. "S'ils sont intéressés je vends mon restaurant. L'enseigne ne doit pas être changé. Je pourrai même travailler pour eux et je garde mes clients", esou de Proprietär géintiwwer RTL.

Bis zur Pensioun muss de Vito nach 3,5 Joer schaffe goen.

"Je suis tombé dans ce métier. Un métier que j'aime beaucoup. J'aime le contact avec la clientèle. Il y a des jours où j'ai envie d'abandonner tout et après il y a des jours où j'adore mon métier". 

"Mir geet et duer, wann ech all d'Rechnunge ka bezuelen"
De Besëtzer wënscht sech "Rou".

"Légalement j'aurai dû changer encore les deux enseignes La Farinella. Dès que j'ai un peu de temps je vais le faire. Tout ça coûte de l'argent", esou de Vito am RTL-Gespréich. 

De Restaurant "Fari et Nella" um Kierchbierg.
