Dem Ex-Polizist gëtt virgehäit, am September 2016 zu Bäreldeng seng deemools 30 Joer al Schwëster an där hire Mann vun deemools 31 Joer ëmbruecht ze hunn.

Stater Geriicht / Rep. Eric Ewald

De Beschëllegte soll si bei sech an der Wunneng mat Zyankali vergëft hunn, dat an engem Gedrénks war. De Mann huet en Dënschdeg um 1. Prozessdag um Stater Geriicht e relativ rouegen Androck gemaach.

Vill Reaktioun huet de suspendéierte fréiere Member vun der Police, deen zanter Enn September 2016 am Prisong sëtzt, net gewisen. Just bei verschiddenen Aussoe vum deemolegen Enquêteur vun der Police judiciaire huet hien de Kapp gerëselt, fir ze weisen, dass hien net domat d'Accord war. Fir de Rescht sot den Ugekloten, dass hien am Verlaf vum Prozess Stellung huele wéilt zu de Faiten a „ganz vill falsch gemaach hätt“.

Deen ugeschwaten Ex-Enquêteur vun der PJ huet erkläert, de Beschëllegten hätt seng Aussoen op der Plaz an engem ganz rouegen Toun gemaach a keng Emotioun gewisen; eréischt bei der Saisie vu sengem Handy wär eng Reaktioun komm. Hie selwer, sou den deemolegen Enquêteur, wär kuerz virdrun iwwer e plëtzlechen, duebelen Doud an der Wunneng vum Polizist informéiert ginn; séier hätt eng Vergëftung am Raum gestanen. Den Ugekloten hätt zu Protokoll ginn, dass déi zwee scho bleech gewiescht wären, wéi si bei him ukoumen; op eemol wären si apathesch ginn an hätten no Loft geschnaapt. Den Ex-Enquêteur sot, hie wär fréi dovun ausgaangen, dass an der Wunneng eppes geschitt wär.

Am Blutt vun den zwee Affer gouf Zyanid fonnt, an héije Konzentratiounen; méi wéi 3 Milligramm wären déidlech, ma hei hätt ee wäit doriwwer geleeën, huet en Toxikolog betount. Wouropshin d'Presidentin vum Geriicht festgehalen huet, dass mat der richteger Dosis näischt fir d'Affer ze maache war. E Geriichtsmedeziner huet iwwerdeems ënnerstrach, dass deemools all méiglech Analyse gemaach goufen, well am Ufank onkloer war, wat geschitt wär. Et wär awer ganz ongewinnt, dass zwou Persoune gläichzäiteg stierwe géifen; fréi hätt et Hiweiser op eng Vergëftung ginn.

Dëse Prozess geet e Mëttwoch de Mëtteg virun.