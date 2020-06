E Mëttwoch war den zweeten Dag vum Prozess géint e fréiere Polizist, dee verdächtegt gëtt, seng Schwëster an där hire Frënd ëmbruecht ze hunn.

Ënnert anerem mam Passwuert "Geldgäil" huet sech den Ex-Polizist, dee sech zanter e Méindeg wéinst duebelem Mord veräntwere muss, am Juni 2016 an engem Darknet-Forum enregistréiert. Dat war eng vun den Informatiounen um zweeten Dag vun deem Prozess um Stater Geriicht. De Mann soll jo am September 2016 zu Bäreldeng seng Schwëster an där hire Mann mat Zyankali vergëft hunn.

Duebele Mord zu Bäreldeng/Reportage Eric Ewald

E Mëttwoch war et um Tour vun engem Enquêteur vun der Generalinspektioun vun der Police, dee virun allem op den informatesche Volet vun der Affär agaangen ass.

Um Enn vu sengen Ausféierungen huet de Polizist eng Chronologie vun de Faite presentéiert. Deemno hätt den Ugekloten am Juni 2016, dat heescht 3 Méint virum Doud vun der Schwëster an där hirem Mann, am Internet Recherchë gemaach iwwer déidlech Gëfter, Méiglechkeeten, fir een ëmzebréngen an eng perfekt Mordmethod. Donieft hätt hie sech dunn eben am Darknet ugemellt. Am August hätt de Mann dunn als Benotzer Gëft do kaf an am September Betäubungsmëttel, ier hie senger Schwëster den 20. September matgedeelt hätt, hie géif 5 Deeg drop fir si an hire Mann kachen.

Wat d'Darknet-Aktivitéite vum Beschëllegten ugeet, hätt een, sot den Enquêteur um Ufank, 48 entspriechend Adresse fonnt, wouvun awer just ee Forum interessant gewiescht wär. Do hätt sech den Ex-Polizist ënnert anerem no Gëft renseignéiert, dat bei enger Autopsie net einfach ze detektéiere wär, a gefrot, wou en däers bestelle kéint. Zanter August 2016 wär den Ugeklote Member op enger entspriechender Plattform gewiescht, op där hien och bei zwou Transaktiounen 3 Saache kaf hätt an zwar eng Gëft- an zwou Betäubungsmëttelunitéiten. Nodeems d'Plattform am Juli 2017 ausgehuewe gouf an den FBI Servere saiséiert hat, hätt een d'Informatioun aus Däitschland kritt, dass en Händler vun do mat Zyankali gehandelt hätt. Den Ex-Polizist hätt beim Untersuchungsriichter ausgesot, dass hien do kaf hätt. Vum FBI hätt een dono tatsächlech Informatioune kritt iwwer Transaktiounen tëscht dem Beschëllegten an deem Händler.

Fir den Darknet hätt sech den Ugeklote vun Abrëll 2015 un interesséiert, woubäi et awer eréischt vu Juni 2016 un interessant gi wär, wéi hie sech "méi wéi intensiv" mam Thema Vergëftung befaasst a bei Recherchen dozou "net vill ausgelooss" hätt.

Dëse Prozess geet en Donneschdeg de Mëtte virun.