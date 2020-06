Den 3. Dag vum Prozess um Stater Geriicht géint en Ex-Polizist wéinst duebelem Mord war wuel keen einfache fir d'Familljemembere vum verstuerwe Schwoer.

En Enquêteur vun der Generalinspektioun vun der Police huet nämlech am Verlaf vu senger Depositioun Fotoe vun de Läiche gewisen, déi fir d'Famill sécher schwéier z'erdroe waren.

Donieft gouf och nach den Telefonsappell vum Beschëllegte beim 112 virgespillt, zu deem et am September 2016 kuerz nom Anhuele vum Gëft am Appartement vum fréiere Polizist zu Bäreldeng koum.

Duebele Mord: De Reportage vum Eric Ewald

Um 14.29 Auer hat den Ugekloten deemools gemellt, dass seng Schwëster an där hire Mann zesumme bei him an d'Gette gaange wäre. Si géife ganz schwéier ootmen, et wär net flott, souguer ganz schlëmm. Trotz Reanimatioun gëtt um 16.32 Auer hiren net natierlechen Doud festgestallt. Séier ass den dunn nach-Polizist am Krees vun de Verdächtegen. 3 Deeg drop ass kloer, dass d'Affer mat Zyanid vergëft goufen, den Dag dono gëtt de Mann festgeholl. Hie seet an engem Verhéier, dass déi zwee nom Drénke vun engem Shot fonnt hätten, dee géif komesch schmaachen! Kee Wonner, hat hien hinnen dach eppes dra gemaach, wat géintiwwer der Police nach als „Spassmacher“ bezeechent gouf, deen hien um Darknet bestallt a spontan bei en Aperitif bäigemëscht hätt. Beim Untersuchungsriichter geet dogéint vu Gëft Rieds, dat hie scho moies d'Iddi gehat hätt bäizemëschen, obwuel hie gewosst hätt, dass d'Substanz déidlech kéint sinn! Hien hätt awer keng Absicht gehat, fir een dout ze maachen, sot de Mann nach beim Untersuchungsriichter! Dem IGP-Enquêteur bloufen doriwwer eraus zwou Auditioune vun enger Nopesch am Kapp, déi am September an am Oktober 2016 op den Doud vun der Mamm, am August 2014, agaange war. D'Nopesch wär der Mamm begéint, déi wär an d'Gette gaangen, a si, Nopesch, wär der Meenung gewiescht, dass d'Mamm op der Plaz dout war. Kuerz drop hätt de Fils do gestanen a gesot, d'Nopesch sollt keng Ambulanz ruffen, hie wéisst, wat d'Mamm hätt. Hien hätt déi op seng Schëller gehuewen a fort gedroen. Owes hätt hien der Nopesch, gesot, d'Mamm wär an der Rei, si géif elo an d'Bidde goen an hie fort. Den Dag drop wär d'Nopesch vun der Schwëster, dem spéideren Affer, gewuer ginn, dass d'Mamm gestuerwe wär, an der Bidden. Déi Behaaptunge vun der Nopesch hat de Mann an engem Verhéier vun der Police kategoresch vu sech gewisen.