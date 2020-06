E Mëttwoch war de 5. Dag am Prozess géint e fréiere Polizist, deen zu Bäreldeng seng Schwëster an hire Schwoer soll ëmbruecht hunn.

An der Enquête hätt sech e gewëssene roude Fuedem gewisen an den Ugekloten hätt vläicht scho vu Juni 2016 un dat probéiert, wat hien 3 Méint dono duerchgezunn hätt: Dat sot en Enquêteur vun der Generalinspektioun vun der Police e Mëttwoch um 5. Dag vum Prozess wéinst duebelem Mord um Stater Geriicht géint en Ex-Polizist.

Duebele Mord zu Bäreldeng/Reportage Eric Ewald

Zwee fréiere Kolleegen an enger Ex-Relatioun vum Mann wär et nämlech an den 3 Méint virum déidlechen Tëschefall am September 2016 zu Bäreldeng op verschiddene Plazen an a Presenz vum suspendéierte Polizist plëtzlech schlecht ginn.

Den Ufank hat e Virfall am Juni 2016 op Ibiza gemaach, wou et engem Kolleeg vum Polizist op eemol anescht war. Et hätt deem geschéngt, wéi wann een him de Buedem ënnert de Féiss ewechgezunn hätt, huet den Enquêteur erkläert. Genee dat selwecht Gefill hat e fréiere Schoulkomerod vum Beschëllegten, dee sengerzäit zu San Francisco gelieft huet an am Juli 2016 d'Impressioun hat, dass de Polizist him do eppes ginn hätt. Am September 2016 dunn, zwou an eng hallef Woche virum Doud vun der Schwëster a vum Schwoer, war et enger Ex-Frëndin op eemol zu Bäreldéng an der Wunneng vum Polizist schlecht ginn, nodeems deen hir Waasser ginn hat. Et kënnt nach dobäi, dass den Ugeklote 4 Deeg do virdrun de spéideren Affer e Jus ze drénke ginn hat, dee fir déi komesch geschmaacht huet. De Schwoer hat doropshi gesot: "Ah, wollts De eis vergëften?" An am August 2014 hätt de Polizist sougenannt KO-Drëpse kaf: E puer Deeg drop war seng Mamm dout. De Mann hätt beim Untersuchungsriichter awer bestridden, den zwee fréiere Kolleegen an der Ex-Relatioun op Ibiza, zu San Francisco a bei sech doheem eppes ginn ze hunn.

Wat seng finanziell Situatioun ugeet, hätt de Beschëllegten de Bou iwwerspaant, sou den Enquêteur. Den Ex-Polizist wär u säi Spuerkont gaangen, fir de Compte courant auszegläichen, soudass an engem Joer d'Hallschent vum Spuerkont fort war. Beim Untersuchungsriichter hätt de Mann och nach ausgesot, d'Gëft, dat hie Schwëster a Schwoer ginn hat, selwer getest ze hunn, wat hien engem Psychiater géintiwwer dono als Lige bezeechent hätt. Deen Expert wär iwwregens zur Konklusioun komm, dass keng psychiatresch Krankheet virléich. D'Verdeedegungslinn vum Ugeklote wär da séier déi gewiescht, en anert Gëft kaf ze hunn, vun deem hien net gewosst hätt, dass et déidlech wär.

Dëse Prozess geet den Donneschdeg de Mëtte virun.