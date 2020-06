Den Ugekloten, deen op en Neits sot, zu 100% am Feeler ze sinn, krut en Donneschdeg net all seng Aussoe vun der Presidentin vum Geriicht gegleeft.

Duebele Mord zu Bäreldeng / Reportage Eric Ewald

Hien hätt en Aperitif proposéiert, e puer Drëpse Gëft dragemaach a Schwëster a Schwoer dee ginn. Déi wären zäitno kaum nach unzesprieche gewiescht an allen zwee zesummegaangen: Sou huet den Ex-Polizist, deen um Stater Geriicht de Prozess gemaach kritt wéinst duebelem Mord, am September 2016 zu Bäreldeng, déi fatal Momenter en Donneschdeg beschriwwen.

Den Ugekloten, deen op en Neits sot, zu 100% am Feeler ze sinn, krut awer net all seng Aussoe vun der Presidentin vum Geriicht gegleeft.

Hien hätt et de Mount virdrun u sech selwer probéiert a keng Wierkung gespiert, sot de Mann op d'Remark hi vun der Riichterin, dass hien dat ganzt schlëmmt Gëft bestallt hätt. „Wéi domm muss een do sinn, fir dat ze drénken? Do kritt Der Problemer, fir eis dovun ze iwwerzeegen. Mir gleewen net, dass Dir dat probéiert hutt“, war d'Äntwert vun der Presidentin vum Geriicht dorop. Op där hir Fro hin, wat hie sech da vum Gëft erwaart hätt, huet de Beschëllegte geäntwert, dass Schwëster a Schwoer ënnert anerem Duerchfall kriten an dat eng Woch dauere géif. Hien hätt déi verbrueten Iddi gehat, fir hinnen d'Vakanz ze verdierwen, an déi si 6 Deeg drop sollte fueren, eng Rees, op déi hien am Ufank hätt solle matgoen, ier sech Schwëster a Schwoer dat anescht iwwerluecht haten. De Mann huet an deem Kontext vun enger Wonn geschwat. Hie wär der Meenung gewiescht, dass eng/zwou Drëpsen net sou dramatesch kéinte sinn, ze feig gewiescht, fir de Rettungsdéngschter d'Wourecht ze soen, an hätt net gewollt, dass dat geschitt, sou den Ugekloten, deem seng Depositioun e Freideg de Moie weider geet.

Um Ufank vun der Sëtzung war en nach-Polizist gehéiert ginn an deem sengen Aen de Beschëllegten zur Zäit vun deem senger Interpellatioun säi beschte Frënd war. Bei engem Iessen, zwee Deeg no de Faiten, hätt deen erkläert, dass e Becheren an e Flacon vum Balcon „erof gedonnert“ hätt. Et wär him komesch virkomm, fir Beweismëttele verschwannen ze doen. Et hätt ee Matleed mam Aarbechtskolleeg gehat, ma et wären och éischt Zweiwelen opkomm. Den Ugekloten, „méi en Nervösen“, wär net a Panik gewiescht, sot de selwer liicht opgedréinten Zeien. Hien hätt de Kolleeg net sou kannt, wär awer och ni a sou enger Situatioun gewiescht. Wéi dee verhaft gouf, hätt hie geduecht, dat kéint net sinn. No de Resultater vun der Toxikologie hätt et him du gedämmert.