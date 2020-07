Net EU-Länner déi op der rouder Lëscht an Dänemark stinn, sinn Australien, Kanada, Japan, Neiséiland, Südkorea an Thailand.

Vun e Samschdeg un gëllt Lëtzebuerg wéinst den Infektiounszuelen als Risikoland an Dänemark a steet dohier op der schwaarze Lëscht vu Länner, aus deene keng Leit an d'Land dierfen. Just Portugal an deelweis Schweden sinn op dëse Lëscht vu "banned countries" ze fannen, all anert Land, och Italien a Groussbritannien, gëllen als sécher, sougenannten "open" Länner.

Dës Lëscht gëtt reegelméisseg vum SSI aktualiséiert a baséiert sech op den Zuele vun den Infizéierten. Vun e Samschdeg un gëtt Lëtzebuerg als sougenannte "banned country" an Dänemark ugesinn.

