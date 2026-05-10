RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Grouss Ënnerscheeder tëscht de QuartierenDiddeleng presentéiert säin éischten Observatoire social

Chris Meisch
Op sozialem Niveau ginn et zu Diddeleng däitlech Ënnerscheeder tëscht de Quartieren. Akommes an Aarmutsrisiko variéiere jee no Wunngéigend.
Update: 10.05.2026 16:59
© Chris Meisch
© Chris Meisch
© Chris Meisch
© Chris Meisch
© Chris Meisch
© Chris Meisch
© Chris Meisch

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Zu Diddeleng ginn et kloer sozial Ënnerscheeder tëscht de Quartieren an en Drock um Wunnengsmaart, dee wiisst. Dat weist den neien Observatoire social, deen d'Stad Diddeleng zesumme mam LISER, dem Lëtzebuerger Institut fir sozio-ekonomesch Recherchen, presentéiert huet. Mat dësem Instrument soll déi sozial Entwécklung an Zukunft op Basis vu ville sozialen, demografeschen an ekonomeschen Indicateure méi genee analyséiert ginn. Statistiken, déi als Guide fir sozialpolitesch Decisiounen zu Diddeleng dénge sollen.

Diddeleng presentéiert säin éischten Observatoire social / Chris Meisch

Fir d‘Stad Diddeleng ass et den éischte Rapport, den Indicateuren, wéi Logement, Aarbechtsmarché a Soziales, iwwert demografesch a sozial Sujete beliicht, fir e Réckbléck op d‘Entwécklung vun de leschte Joren ze ginn. D'Resultater weisen eng Stad am Wandel. D'Populatioun gëtt méi divers, ënner anerem duerch Migratioun. An engems verännere sech d'Familljestrukturen. Et ginn ëmmer méi elengerzéiend Elteren a Singles.

Op sozialem Niveau ginn et däitlech Ënnerscheeder tëscht de Quartieren. Akommes an Aarmutsrisiko variéiere jee no Wunngéigend. D‘Quartieren aus dem südleche Staddeel sinn dovu méi staark betraff wéi anerer.

Fir dës Differenze besser ze verstoen an ze visualiséieren, setzt d'Etüd ënner anerem op kartographesch Analysen, wéi de Frédéric Durand, Fuerscher vum LISER, erkläert:

"Et à travers la réalisation de ces cartes on peut mieux interpreter soit l‘intensité, soit les convergences ou des divergences entre les quartiers. Je trouve que c‘est beuacoup plus facile d‘interpreter. Parce que avec les données, les analyses, l‘idée après c‘est d‘interpreter les resultats et de leurs donner du sens."

En zentralen Defi bleift natierlech wéi och soss de Logement. D'Loyere sinn an de leschte Jore stramm geklommen an den Drock hëlt zou. Parallel dozou ass och d'Nofro fir Sozial Hëllef héich. Dës Entwécklunge wëll d'Stad an Zukunft nach méi genee analyséieren an an engem nächste Schrëtt verdéiwen, betount den Diddelenger Buergermeeschter Dan Biancalana:

"Mir wäerten elo un engem zweete Rapport weiderschaffen, wou mir och kënnen eng ganz Rei Donnéeë verdéiwen, fir nach méi eng Granularitéit deementspriechend ze hunn iwwer déi Realitéiten, déi eis 22.400 Biergerinnen a Bierger, déi hei an Diddeleng liewen an deene verschiddene Quartieren. Déi sinn natierlech grondverschidden, och den Observatoire huet eis do ganz kloer gewisen, dass eng aner Realitéit besteet am Norde vun Diddeleng, respektiv am Zentrum oder Süde vun Diddeleng."

Trotzdeem weist d’LISER-Etüd och positiv Elementer. Diddeleng huet ee staarkt Veräinsliewen, wat sech positiv op d'sozial Kohäsioun auswierkt.

Op Basis vun dëse Resultater soll elo an enger nächster Approche e Plan de cohésion sociale ausgeschafft ginn, fir mat gezielte Mesuren op d'Besoine vun den Diddelenger ze reagéieren.

Am meeschte gelies
Eng Woch nom déidlechen Accident
Gedenkfeier fir d’Manu Dondelinger zu Eschduerf
Video
Fotoen
All Guddes
De Prënz Charles feiert säi 6. Gebuertsdag
Fotoen
Zeienopruff gestrach
Den 42 Joer ale Mann ass nees doheem
Haff
De Grand-Duc Guillaume hat eng Entrevue mat der schweedescher Krounprinzessin Victoria
0
Jonker rekrutéiert fir Brandstëftung, Sabotage an Terrorismus
Ukrain-Krich: Landesverrot fir 200 Dollar
Video
Weider News
CGDIS
2 Blesséierter bei 2 Accidenter um Sonndeg am Nomëtteg
Um Sonndeg
1. Fotoe vun der Schlusspressessioun vun der Oktav
Fotoen
Alerte Jaune
Metelux warnt viru staarkem Reen tëscht e Sonndeg 18 Auer an e Méindeg de Moie 7 Auer
Aus dem Policebulletin
Abriecher zu Obeler flücht no haardem Gejäiz vu Bewunnerin
Um Samschdegowend
5 Permisen agezu wéinst ze vill Alkohol um Steier
"Realisateur vu Cycling Cities zu Lëtzebuerg"
Wéi eng Viraussetzunge muss een erfëllen, fir eng Vëlo-Stad ze ginn?
Audio
19
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.