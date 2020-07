Vun e Méinde bis en Donneschdeg gouf et uechtert d'Land 46 Perquisitiounen am Zesummenhank mat Kannerpornographie.

Dat hu Police- a Justizresponsabler elo op enger Pressekonferenz bekannt ginn. Eng 100 Policebeamte ware bei deene 14 Perquisitiounen am Geriichtsbezierk Dikrech an den 32 aneren am Geriichtsbezierk Stad dobäi; Suerge mécht engem zoustännegen Enquêteur de Fait, dass eppes méi wéi en Drëttel vun de Leit, bei deene sou eng Perquisitioun war, mannerjäreg sinn.

© Pierre Jans

Heirausser gi 46 eenzel Dossieren, sot den David Lentz, Procureur d'État adjoint um Stater Parquet. Am Prinzip hätten déi 46 Dossiere kee Lien mateneen:

„46 Leit ass schonn eng horrend héich Zuel! Mä dat bedeit nach näischt, wann ee kuckt d'Material, wat ee saiséiert huet, well bei Verschiddener si vläicht nëmmen e puer Biller dobäi, bei Anerer hu mer e ganzen Harddisk vu Biller. An all Bild - an dat ass dat Schrecklechst dobäi -, all déi Biller sinn d'Biller vun engem Kand, wat iergendwann eng Kéier sexuell ausgebeut oder maltraitéiert ginn ass! Dat ass all Kéiers en Drama fir all Bild, fir all Kand, wat do am Mëttelpunkt vun deenen Chaten, Fotoen, Filmer, Videoe ass!“

Dem Vertrieder vun der Justiz no hätten dës Dossieren op den 1. Bléck näischt mat der rezenter grousser Kannerpornographie-Affär vu Bergisch-Gladbach an Däitschland ze dinn.

Fir de Claude Weis vun der Sektioun Jugendschutz an Infraktioune mat sexuellem Hannergrond vun der Police judiciaire ass d'Unzuel u Perquisitiounen net alldeeglech, a si wäre just en 1. Schrëtt. Den Enquêteur huet den Hannergrond un Hand vun engem Beispill wëllen duerleeën:

„Ech wollt Iech dat awer och mol eng Kéier matdeelen, dass Der wësst, vu wat dass mir hei schwätzen! Dat hei ass en Chat tëscht zwee erwuessene Männer. Den Chat geet un, dass eng Foto vun engem 10 Joer ale Meedche verschéckt gouf, dat hallef plakeg ass. Déi zwee schwätzen dann iwwert déi Foto, respektiv iwwert dat Meedchen, an da gëtt dann d'Fro gestallt, vun deem engen un deen aneren - ech liesen Iech elo tel quel vir -: Wie weit würdest du gehen? Kritt dann deen een d'Fro gestallt. An deen äntwert dann: Sie über ein Wochenende ohne Grenzen, ohne Rücksicht, ohne Regeln, ohne Gnade kaputt foltern und qüalen. D.h. hei schwätze mer vun engem 10 Joer ale Meedchen, an hei schwätze mer vun zwee erwuessene Männer, déi dat do schreiwen!“

Dat wär nach dat Harmloost gewiescht, sou de PJ-Vertrieder, fir deen de sexuelle Mëssbrauch vu Mannerjäeregen net ophält an e weltwäite Fléau duerstellt.