Wéi déi belsch Autoritéite matgedeelt hunn, géif, niewent Rumänien a Bulgarien, och de Grand-Duché elo als "Zone orange" aklasséiert ginn.

Déi sanitär Situatioun a verschiddene Länner gouf reevaluéiert, sou dass ënnert anerem Lëtzebuerg, wéi schonn ugedeit gouf, vum belschen Ausseministère als "Zone orange" ugesi gëtt. Leit déi aus Lëtzebuerg an d'Belsch reesen, dierfen zwar nach ëmmer eran, d'Grenz ass also net zou, ma et gëtt awer eng Quarantän recommandéiert. Dat mellen TVI an RTBF.

D'Belsch schwätzt vun enger "Vigilance accrue", wann een aus dem Grand-Duché kënnt. Leit aus der Belsch misste bedenken, dass zu Lëtzebuerg eng méi héich Infektiounszuel besteet, wéi an der Belsch, esou de Ministère.

Nieft Lëtzebuerg goufen ënnert anerem och Kroatien, Katalounien, d'Algarve an de Schwäizer Tessin an als „Zone orange“ klasséiert.

Schweden gëtt iwwregens vun e Sonndeg den Owend un als "Zone rouge" bei eisen Nopere consideréiert.

Gëtt e Land als Rout agestuuft, dierf een do aus der Belsch am Prinzip net méi hin reesen a beim Retour muss en Test gemaach ginn an et muss een a Quarantän.