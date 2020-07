Eist Land steet virun enger zweeter Infektiounswell, dat schreift de Santésdirekter e Mëttwoch an engem Bréif un d'Dokteren. RTL läit dat Schreiwes vir.

PDF: De Circulaire iwwert d'Covid-19-Situatioun zu Lëtzebuerg

D'Gefill vu Fräiheet, dat een zréckgewonnen hätt, géif leider derfir suergen, datt vill Leit sech net un den néidegen Ofstand an d'Gestes barrièren halen.

Déi aktuell Entwécklung wär net exponentiell wéi Ugangs Mäerz. Déi nächst Deeg géife weisen, ob eis aktuell Mesuren duerginn oder méi streng Restriktiounen néideg wären.

Lëtzebuerg wär de Moment dat Land an Europa, mat de meeschten Neiinfektioune pro Dag a prozentual zur Populatioun. Ze bemierken awer och, datt d'Frontaliere ronn 18% vun de positive Fäll ausmaachen. Aus dem Large Scale testing kommen 12% vun de Fäll. An zu Lëtzebuerg kann ee sech bei de klengsten Unzeechen teste loossen.

Dat géif eis leider penaliséieren an der Statistik a fir Reesaschränkunge suergen.

Trotzdeem wär déi zweet Well ganz reell. Et komme méi krank Leit bei d'Generalisten an d'Zuel vun den Hospitalisatiounen ass an d'Luucht gaangen op elo 47.

D'Ekipp vum Contact Tracing hätt enorm vill ze dinn. 1.150 infizéiert Persoune goufen zanterdeem dat nees gemaach gëtt an Isolatioun gesat an iwwer 6.600 Leit a Quarantän. Leider géifen et och Fäll ginn, wou dat net respektéiert gëtt.

Déi nei Well vun Infektioune géif éischter jonk Erwuessener concernéieren mat enger Altersmoyenne vu 35 Joer, an der éischter Well gouf et en Duerchschnëttsalter vu 46 Joer, wat déi ablécklech niddreg Zuel vu Hospitalisatioune géif erklären.

D'Persounen a Quarantän wären och éischter jonk, just 5% wären iwwer 60 Joer al.

D'Infektiounen dauchen dacks a Clusteren op, dat heescht et ginn op d'mannst 3 Fäll op enger Plaz. Verschidde Clustere géifen heiansdo zeg Persoune betreffen, zum Beispill Fester a Partyen, Co-Locatiounen, Foyers d'accueils, Institutions de séjours, Entreprisen a Schoulen.

D'Doktere géifen och ëmmer méi dacks gefrot ginn, fir en Test opzeschreiwen, ouni datt eng Persoun Symptomer huet. Den Direkter vun der Santé seet, datt d'Laboe ganz vill Aarbecht hunn an déi wierklech krank Leit net dierfte benodeelegt ginn, mä Prioritéit hätten.

Verschidde Länner froen elo en Test, fir eng Vakanz bei hinnen ze maachen. Dat soll net iwwert den Dokter lafen an d'Käschte soll och net d'Gesondheetskeess droen. Deejéinegen, deen an d'Vakanz wëll, soll sech an engem Labo mellen an den Test selwer bezuelen.

Den Direkter vun der Santé, den Dr. Jean-Claude Schmit, schreift weider, datt de Gesondheetsministère an d'Santé nees hir intern Krise-Cellule reaktivéiert hunn a ganz geschwënn déi verschidden Acteure kontaktéieren, fir d'Organisatioun vun dëser zweeter Well.