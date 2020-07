Weider gouf 25 Mol dogéint gestëmmt a 4 Leit hu sech enthalen. Dat méi restriktiivt Covid-Gesetz ass bis Enn September gülteg.

De Gesetzprojet 7622 gouf vun der Majoritéit vun DP, LSAP an déi Gréng ugeholl, d'CSV an d'ADR waren dogéint, iwwerdeems sech déi Lénk an d'Piraten enthalen hunn. Als gréisst Fraktioun am Parlament war d'CSV der Meenung, dass dëse Gesetztext d'Problemer net léise géif.

E Seeldanz tëscht den Infektiounszuelen an der Nees-Normalitéit an de Beräicher Kultur a Sport huet de Mars Di Bartolomeo en Donneschdeg am Nomëtten an der Chamber dat neit Covid-Gesetz genannt, dat mat de Stëmme vun der Majoritéit ugeholl gouf. De Rapporteur vun der LSAP huet gemengt, et bräicht erëm e verantwortlecht a solidarescht Handele vun der ganzer Communautéit am Land.

Mars Di Bartolomeo lancéiert en Appell

De viregte Parlamentspresident huet deen Appell iwwregens och nach op franséisch, portugisesch an italienesch gemaach.

Fir de Claude Wiseler koum den Deconfinement ze vaste an ze séier, wouduerch Lëtzebuerg zum Risikoland gouf. Virun e puer Woche wäre mer mat déi Bescht gewiescht, haut dogéint wäre mer mat déi Schlechtst. D'Zuele vun den Infektioune wären net gutt, do wär net schéinzerieden, sou de Claude Wiseler. Deen nach gemengt huet, dass d'Regierung soe géif, mir wäre gutt, well mer souvill teste géifen an dass et eng Diskrepanz tëscht der Regierung an de Leit géif ginn.

De Claude Wiseler

Et wär net wéinst dem "large scale testing", dass mer sou schlecht do stinn an och net wéinst de Frontalieren, huet de Vertrieder vun der CSV betount. D'Messagë vun der Regierung wären net koherent gewiescht an d'Recommandatiounen net kloer, de Gesetztext wär nach ëmmer schlecht a géif d'Problemer net léisen, soudass déi gréisst Oppositiounspartei Nee zu deem Gesetzprojet soe misst.