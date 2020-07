Kuerz no Hallefnuecht ass zu Dummeldeng en Zuch mat engem Auto kollidéiert. Wéi et am Bulletin vum CGDIS ze liesen ass, wier heibäi kee blesséiert ginn.

D'Pompjeeën an d'Ambulanz aus der Stad waren op der Plaz, grad ewéi de Samu Sud.