Zanter dem 2. August ass de Jean Asselborn mam Vëlo duerch Frankräich ënnerwee.

Op senger Facebook-Säit kann een all Etapp matverfollegen: d'Kilometer, déi den 71 Joer alen LSAP-Ausseminister all Dag hannert sech léisst, d'Kalorien, déi dobäi verbraucht goufen, d'Stied, déi e besichtege geet, esouguer och mol de Bols.

Hie géif seng Decisioun, säi klengen "Tour en France 2020" trotz der Pandemie unzegoen, assuméieren, schreift de Lëtzebuerger Chefdiplomat op Facebook. Hie wéilt Frankräich Merci soen, datt d'Grenze fir d'Lëtzebuerger opbliwwe sinn, an hie wéilt sech net vun enger permanenter Angscht wéinst dem Virus amauere loossen.

1ère étape : Neufchâteau -> Langres Dimanche, le 2 août 2020 Bonsoir de Langres, Nous savons q’une grande incertitude... Posted by Jean Asselborn on Sunday, 2 August 2020

Et wier sécherlech net falsch, en Ausseminister ze kritiséieren, deen zu den aktuellen Zäiten am August d'Land verléisst. Iwwert déi digital Technologie wier hien awer zu all Ablack erreechbar.

Den Tour geet vun Neufchâteau iwwer Dijon an Aix-les-Bains op Ventoux, dann op Arles a Béziers a schlussendlech op Capendu an d'Montagne Noire.

Ma net nëmmen den Ausseminister deelt seng Vakanzemomenter op de sozialen Netzwierker.

Déi gréng Deputéiert a Parteipresidentin Djuna Bernard schéckt Gréiss aus der Bretagne, hir Fraktiounscheffin Josée Lorsché sëtzt dogéint op Vakanz Doheem zu Duelem an d'Deputéiert Stéphanie Empain verbréngt sonneg Momenter zu Klierf.

Vacances en Bretagne ☀️🍾🏖 Posted by Djuna Bernard on Tuesday, 4 August 2020

D'Vakanz Doheem verbréngen, hire Facebooksäiten no, och d'LSAP-Deputéiert Cécile Hemmen, den DP-Deputéierte Claude Lamberty, de Piraten-Deputéierten Sven Clement an d'CSV-Deputéiert Nancy Kemp-Arendt, iwwerdeems hire Parteikolleeg a Käerjenger Deputé-Maire Michel Wolter duerch Lëtzebuerg wandert. Och den ADR-Deputéierte Fernand Kartheiser huet et net wäit fort gezunn, bis an d'Éislek, wou en dem Chamberpresident Fernand Etgen begéint ass.

Zwee Fernanden am Eisléck... Posted by Fernand Kartheiser on Saturday, 1 August 2020

D'CSV-Fraktiounscheffin Martine Hansen schéngt et méi wäit fort gezunn ze hunn, wou verréit se awer net, den Deputéierte Paul Galles ass an Italien ënnerwee, wou e mam Vëlo niewebäi Sue fir de gudden Zweck gesammelt huet an de Claude Wiseler hat et op Ostend an d'Belsch verschloen.

Hei d'Poste vun den zitéierte Politiker

De Sonndeg genoss 😎☀️#sonndesheiheem #summer #lëtzebuerg #weekend Posted by Claude Lamberty on Sunday, 19 July 2020

Cette année "le roi ne s'amusera pas"... nix Rigoletto Posted by Yves Cruchten on Wednesday, 5 August 2020

No 4 Meint Covid Distanz nees eng Enkelin um Aarm. Dat huet mer richteg gefeelt. Posted by Claude Wiseler on Friday, 24 July 2020

Ech maache mech op d’Socke fir @trisomie21_letzebuerg fir hire Restaurantsprojet Concept21. 😍 1€ pro Kilometer 🚴🏻‍♂️, a... Posted by Paul Galles on Monday, 3 August 2020