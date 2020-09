De Sozial-Dialog géif mat Féiss getrëppelt ginn. Esou ass e gemeinsame Communiqué vun e Méindeg de Moien iwwerschriwwen, vum LCGB, dem OGBL an NGL-Snep.

Fir en Donneschdeg ass u sech eng weider Ronn vun där Tripartite geplangt, mä et wier elo schonns kloer, dass d’Direktioun vun der Luxair kee Wëlle géif weisen, fir konstruktiv iwwert en Zukunftsplang ze diskutéieren, mat deem d’Syndikdatsvertrieder och kéinte liewen.

PDF: Pressecommuniqué vum LCGB, OGBL an NGL-SNEP

D’Gewerkschaften hätten an deem Sënn och schonns eng ganze Rëtsch vu Pisten ausgeschafft, am Sënn vum Salariée, mä der Direktioun wier dee Plang egal, ass am Schreiwes ze liesen.

D’Luxair-Responsabel géifen och en Deel vun hirem Personal schlecht maachen, andeems se vun „low performers“ géife schwätzen.

D’Gewerkschaften hunn dann och fir en Donneschdeg de Moien schonn zu engem Protestpiquet virum Héichhaus um Kierchbierg opgeruff.