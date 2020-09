D'Enseignanten an Educateure vu Kanner mat spezifesche Besoinen hunn d'Nues voll vum Educatiounsminister Meisch.

Dee wéilt d'Aarbechtskonditioune verschlechteren a géif de Sozialdialog refuséieren, esou 5 Syndikater, déi fir den Dënschdeg de Mëtten eng symbolesch Aktioun virum Ministère geplangt hunn.

Protest Piquet / Preview Fanny Kinsch

Hannergrond sinn 3 Notte vum Educatiounsministère am Juli, an deenen d'Tâche vum Personal, dat mat Kanner mat spezifesche Besoine schafft, definéiert gëtt. Dat engersäits an der Grondschoul, dat heescht fir d'Enseignanten an Educateuren, déi an de Kompetenzzenter schaffen an déi Schüler an hirer Klass an der Reegelschoul betreien. An anerersäits d'Personal an de psycho-sozialen an de sozioedukativen Zerwisser an de Lycéeën. D'Gewerkschaften hunn an dësen Notten eng däitlech Verschlechterung vun hiren Aarbechtskonditioune gesinn.

An der Nott vum Ministère heescht et, et wéilt een d'Tâche vum concernéierte Personal méi kloer an eenheetlech definéieren, well et bis ewell ënnerschiddlech Applikatiounen um Terrain gi wieren. Iwwerrascht waren waren déi zoustänneg Syndikater vun der CGFP awer och, datt déi Nott schonn un d'Direktioune verschéckt gouf, iert si iwwerhaapt Rendez-vous um Ministère haten, an datt de Minister, anescht wéi an der Äntwert op eng parlamentaresch Fro am Mäerz 2019 versprach, wuel net méi Wëlles hätt, eng nei gesetzlech Basis fir dat concernéiert Personal ze schafen. De Claude Meisch selwer wier och net bei der Reunioun dobäi gewiescht. Nodréiglech gouf du vum Ministère präziséiert, datt déi an der Nott spezifizéiert Aarbechtskonditioune just fir nei Mataarbechter gëlle sollen.

Dat geet de Gewerkschaften awer net duer. Enn Juli haten déi 5 Syndikater, déi och den Dënschdeg de Mëtten op eng symbolesch Aktioun an eng Pressekonferenz invitéieren, sech an engem oppene Bréif un de Claude Meisch entsat gewisen iwwert d'Aart a Weis vum Educatiounsministère. Si hunn de Minister doran opgefuerdert, déi 3 Notten zeréckzezéien, d'Aarbechtskonditiounen am Dialog mat de Gewerkschaften ze definéieren an op Basis dovun ze legiferéieren an och perséinlech un deene Verhandlungen deelzehuelen.

Reaktioun vum Ministère

An engem Communiqué en Dënschdeg am spéide Moien da bezitt den Educatiounsministère Stellung zu de Reprochë vun de Gewerkschaften. Hei gëtt rappelléiert, datt d’Aarbechtskonditioune vun de Leit, déi elo schonn e Kontrakt hunn, net ännere wäerten, déi Agente wieren also net vun de geplangte Verännerunge concernéiert. Et wier ni d’Intentioun vum Ministère gewiescht, d’Tâche vum concernéierte Personal an der aktueller ekonomescher a sanitärer Situatioun um Fong ze reforméieren. De Ministère invitéiert d’Gewerkschaften, den Austausch an den nächste Woche weiderzeféieren.

Offiziellt Schreiwes