Dass d'Schoulpersonal weider Schoul hält, och wann et a Quarantän ass, huet no engem Post op de sozialen Netzwierker fir vill Opreegung a Froe gesuergt.

An der Educatiounskommissioun e Méindeg de Moien huet den zoustännege Minister präziséiert, dass dat awer nëmmen de Fall wier, wann et an enger Klass zwar eng Infektioun gëtt, dëst awer en Eenzelfall ass. Da geet een dovunner aus, dass de Schüler oder d'Schülerin sech net an der Schoul ugestach huet. Deemno gëtt och d'Warscheinlechkeet, dass déi infizéiert Persoun de Virus un den Enseignant oder aner Klassekomerode weidergëtt, als geréng ageschat. Dowéinst géing nëmmen eng partiell Quarantän ausgeschwat ginn, wat bedeit, dass an d'Schoul goen oder ebe Schoul halen als Ausnam vun der Quarantän gëllt, wéi medezinesch Rendez-vouse jo och. De Minister huet nach betount, dass zousätzlech Precautiounen, wéi e Mask wärend der ganzer Zäit vum Unterrecht, an esou Fäll gëllen.

Dës Prozedur gouf vun der Oppositioun kritiséiert: D'Quarantän géing jo fir aner Beräicher wéi d'Fräizäit gëllen, net awer fir dee berufflechen. Konkret heescht dat, dass eng Persoun net dierf akafe goen, mee awer an d'Schoul. De Claude Meisch argumentéiert, dass an der Schoul méi streng Gestes barrières gëllen an de Schoulsystem fir d'Schüler an d'Schülerinnen esou wäit et geet muss bestoe bleiwen. Wann Enseignantë bei engem eenzelen Infizéierten an hirer Klass net méi kéinte schaffe goen, wieren d'Kapazitéite séier opgebraucht.