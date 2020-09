Et war alt nees vill lass e Méindeg an der Villa Louvigny. Schold war och de Facebook Post vun engem Mann, deen am Enseignement schafft.

Rectificatif: Mir entschëllegen eis. Den Auteur vum Facebook-Post ass kee Schoulmeeschter. De Mann ass Enseignant am Secondaire.

Dem Vott iwwer d'Verlängerung vum Covid-Gesetz bis Enn vum Joer steet näischt am Wee, an der zoustänneger Chamberkommissioun gouf de Gesetzprojet ugeholl. Mä zanter der Rentrée ginn et nach vill Froe ronderëm de Virus a virun allem ronderëm d'Mesuren déi am Enseignement gëllen. Aktuell geet et ëm d'Fro: Schaffe goen, trotz Quarantän ?

Et war alt nees vill lass e Méindeg an der Villa Louvigny. Schold war och de Facebook-Post vun engem Mann, deen am Enseignement schafft. Säi Post gouf iwwer de Weekend knapps 1.800 mol gedeelt. De Mann stellt d'Logik vun de Quarantän-Reegelen, déi fir d'Léierpersonal gëllen, a Fro. Hien selwer misst nämlech schaffe goen, obwuel hien a Quarantän ass, well a sengem Ëmfeld op der Aarbecht eng Persoun positiv getest gouf. Feelt hei all Logik?

Nee, seet d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert op Nofro hin. Am Plang fir d'Schoulrentrée wären där Derogatioune virgesinn: ''Do gëtt et eng Méiglechkeet fir dem Direkter individuell vu Fall zu Fall eng ''Autorisation de sortie'' ze ginn, déi wierklech e But hunn, an déi net generell gëllen. An an deem Kader si Mesurë geholl ginn, fir kënnen ebe just an d'Schoul ze goen a soss néierens, dat ass ganz wichteg. Mir sinn eis bewosst, dass do nach musse Punkte gekläert ginn.''

Dat gesäit d'Oppositioun nämlech och esou. Wéi vill Fäll ginn et vu Léierpersonal dat a Quarantaine ass an awer soll schaffe goen? Ginn et där Derogatiounen och schonn an anere Beruffer? Wéi eng Krittäre gëllen? D'CSV-Fraktiounscheffin Martine Hansen huet dës Froen e Méindeg de Mëtten nach an enger urgenter parlamentarescher Fro an de Gesondheetsministère geschéckt.

D'Regierung muss bis en Dënschdeg Äntwerte liwweren. Dofir war net méi spéit ewéi e Méindeg am Nomëtten nach den Educatiounsminister Claude Meisch bei der Paulette Lenert an der Villa Louvigny.

E Méindeg de Moien hat den Educatiounsminister an der zoustänneger Chamberkommissioun awer schonn erkläert, dass eng partiell Quarantän an der Schoul a sengen Ae Sënn mécht. D'Kanner misste kënnen an d'Schoul goen, wann Enseignante bei engem eenzelen Infizéierten an hirer Klass net méi kéinte schaffe goen, wiere Kapazitéiten ze séier opgebraucht. An ëmmerhin: an der Schoul géife méi streng Reegele gëllen ewéi soss doruechter.

An awer: d'Zuel vun neien Infektioune geet nees erop. Mat enger Tendenz? D'Paulette Lenert wëll Panik evitéieren: ''Do soll een elo net virun de Won sprangen. Dat brauch ëmmer e puer Deeg fir sech ze bestätegen. Mir sinn drop agestallt, dass mir mat der Rentrée, mat méi Aktivitéit, mat méi Kontakter natierlech och d'Zuele wäerten an d'Luucht goen. Wat mir wärend zwee Deeg gesinn hunn, ass schonn e bëssen onerwaart. Et huet sech awer elo geluecht. Mir analyséieren natierlech. Mä et brauch ee bësse Recul. Mëtt d'nächster Woch hu mir e bessert Verständnis wou dat ''Geschehen'' hir kënnt. Et ass elo ze fréi. Et soll een elo net Panik maachen opgrond vun Zuele vun zwee Deeg. Mëtt d'nächst Woch wäerte mer Erklärungen hunn, wou d'Zuelen hierkommen.''

De Virus ass net fort. En Dënschdeg stëmmt d'Chamber driwwer of, ob d'Mesuren aus dem Covid-Gesetz bis den 31. Dezember solle gëllen.