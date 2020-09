Géint 15.50 Auer goufen d'CISe Reisduerf, Beefort a Bettenduerf zesumme mam Chef de Peloton vum Déngscht op ee Vegetatiounsbrand op Bigelbaach geruff.

Et hat an engem Hiwwel gebrannt. D'Pompjeeë konnten een Iwwergräifen op den Dännebësch an der Géigend verhënneren. No gutt 3 Stonne war d'Féier geläscht.