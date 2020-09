D'Zuel vun Neiinfizéierten ass an der Woch vum 14. bis den 20. September op 672 Residentë geklommen. Déi Woch virdru waren et der 282.

D'lescht Woch goufe manner Residenten op de Coronavirus getest, wéi déi Woch virdrun: nämlech 40.596 Persounen. Dovunner ware 672 Leit positiv, wat der 107,33 op 100.000 Awunner sinn an domat läit Lëtzebuerg nees däitlech iwwert dem Inzidenz-Wäert vu 50.

Dat geet aus der Woche-Statistik vun der Santé ervir, déi e Mëttwoch de Mëtteg publizéiert gouf.

Vun de bal 41.000 Tester goufen der ronn 12.040 duerch eng Ordonnance vum Dokter gemaach, 21.911 duerch Large-Scale-Test-Invitatiounen, 2.926 mat engem Voucher, deen et um Findel gouf an 3.728 am Kader vum Contact Tracing.

D'Zuel vun den aktiven Infektioune läit bei 953, par Rapport zu 564 déi Woch virdrun. D'Zuel vu Leit, déi nees gesond sinn, ass vu 6.556 op 6.839 eropgaangen.

De Reproduktiounstaux ass vun 1,01 op 1,44 an d'Luucht gaangen. De Positivitéitstaux vun den Tester ass ass och däitlech eropgaangen an dat vun 0,55% op 1,66%.

D'Altersmoyenne bei den Neiinfizéierte läit bei 33,4 Joer an ass domat liicht geklommen. Déi Woch virdrun louch dee bei 31,3 Joer.

De Grand-Duché läit no engem Mount mat 107,33 Fäll nees bei iwwer 50 Infizéierter op 100.000 Awunner. Déi lescht Woch waren et der nach 45,04.

Leit, déi a Quarantän sinn oder waren

D'Zuel vu Kontakter louch tëscht dem 14. an dem 20. September bei 5.373. 2.284 Persoune dovunner waren a Quarantän (+91% am Verglach mat der Woch virdrun). Dobäi komme 768 Leit, déi isoléiert gi sinn (+32% am Verglach mat der Woch virdrun).

D'Opdeelung vu Quarantänen an Alterstranchen

0-14 ans



15-29 ans



30-44 ans



45-59 ans



60+ ans



29.06.2020



05.07.2020



21%



32%



23%



20%



4%



06.07.2020



12.07.2020



27%



27%



23%



19%



3%



13.07.2020



19.07.2020



29%



27%



21%



19%



4%



20.07.2020



26.07.2020



25%



24%



24%



21%



6%



27.07.2020



02.08.2020



23%



27%



24%



20%



5%



03.08.2020



09.08.2020



25%



26%



23%



21%



6%



10.08.2020



16.08.2020



18%



27%



25%



22%



7%



17.08.2020



23.08.2020



17%



30%



25%



22%



6%



24.08.2020



30.08.2020



18%



30%



24%



21%



6%



31.08.2020



06.09.2020



19%



31%



24%



22%



5%



07.09.2020



13.09.2020



25%



25%



25%



20%



6%



14.09.2020



20.09.2020



30%



23%



23%



18%



6%







D'Majoritéit vun de Leit huet sech am Ausland ugestach

De Prozentsaz vun de Persounen, déi sech an der Vakanz infizéiert hunn, geet weider liicht zeréck an dat vun 32% op 31%. Et bleift awer weiderhin, déi Plaz, wou sech déi meeschte Leit mam Coronavirus infizéieren. 20% vun de Fäll sinn op Kontaminatioune bannent Familljen zréckzeféieren, 6% op Infektiounen op der Aarbecht an 3% op Familljefester oder Feieren ënner Frënn.

