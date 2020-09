Drock wäert d'Gewerkschaft via eng Delegatioun an d'Personalvertriedung och nach emol en Donneschdeg den Owend am Kader vun engem Verwaltungsrot maachen.

Mat engem Protestpiquet huet den OGBL en Donneschdeg de Mëtteg zu Diddeleng op d'Abusen opmierksam gemaach, déi et hirer Meenung no an der Fondatioun an dem Atelier Kräizbierg gëtt. Den onofhängege Gewerkschaftsbond reprochéiert dem Verwaltungsrot, fir nëmmen hallefhäerzeg op d'Reprochen ze reagéieren an d'Situatioun ze verkennen.

Nodeems de Sozialkonflikt public gouf, hat de Verwaltungsrot d'Decisioun geholl, en onofhängegen, externen Expert mat enger Enquête ze chargéieren. Dat geet der Gewerkschaft net wäit genuch an ass als Reaktioun och ze spéit. Et hätt een de Verwaltungsrot schonn am Mäerz op Mëssstänn, Drock, Mobbing a Schikanen opmierksam gemaach an en Dossier zesummegestallt deen antëscht 400 Säiten déck ass, sou de Pitt Bach.

De Pit Bach vum OGBL

Betraff wieren Mataarbechter mat an ouni Behënnerung, an de Foyeren, grad wéi den Atelieren, seet den OGBL.

Drock wäert d'Gewerkschaft via eng Delegatioun an d'Personalvertriedung och nach emol en Donneschdeg den Owend am Kader vun engem Verwaltungsrot maachen. Et géif ee sech net aschüchtere loossen, huet de Pitt Bach am Kader vum Protestpiquet ugekënnegt.