D'Gesondheetsministesch Paulette Lenert huet Versteesdemech fir den Ierger an der Gesellschaft iwwer déi laang Waardeschlaange virun de Laboen.

Dat hätt virun allem personell Grënn. Elo wären awer och aner Beruffer aus dem Gesondheetssecteur – zum Beispill Psychologen - zougelooss, fir Ofstrécher ze maachen: eng aussergewéinlech Mesure, esou d'Paulette Lenert. En Dënschdeg um 12 Auer geet och en neie Centre de Prélèvement zu Esch op, dat an der Jos Kieffer Strooss. Dofir brauch een eng Ordonnance vum Dokter, mä kee Rendez-vous. Wann de Besoin do ass, kéint dësen Zenter, ewéi deen um Kierchbierg, an e renge Covid-Zenter ëmgewandelt ginn, präziséiert d'Ministesch.

D'Paulette Lenert

Gëtt zu Lëtzebuerg geschwënn en neie Lockdown decidéiert? Do huet d'Gesondheetsministesch geäntwert, datt een net alles soll blann nomaachen, wat déi aner Länner decidéieren. Nawell betount d'Paulette Lenert, datt et kee Geheimnis wier, datt d'Situatioun och hei zu Lëtzebuerg immens ugespaant wier an datt déi all Moment kéint kippen. Et hätt een e klenge Virdeel, well een e bësse Virlaf hätt. Nach wier d'Situatioun net esou akut wéi an deenen aner Länner. Et misst een elo an den nächsten Deeg en Effet gesinn, datt sech eppes ännert. Et hätt ee wuel e klenge Virlaf, ma dee wier net grouss, esou d'Gesondheetsministesch.

E Mëttwoch ass den nächste Regierungsrot.