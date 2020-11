Am akuutste schéngt d'Situatioun am Centre Hospitalier Emile Mayrisch ze sinn. Hei sinn den Ament schonn zwee Stäck exklusiv fir Covid reservéiert.

D'Hôpitaux Robert Schuman proposéieren, datt een e Sonndeg eng Evaluatioun vun der Situatioun an de Spideeler mécht, fir op Basis dovunner ze decidéieren, ob weider Deprogrammatioune komme mussen oder net.

Am Interview mam 100,7 hat d'Paulette Lenert um Donneschdeg de Moien gesot, et wier drop an drun, datt d'Phas 4 vum Stufeplang an de Spideeler misst declenchéiert ginn.

An de leschten Deeg waren an deem Sënn Consultatiounen mam Terrain wou ënnert anerem d'Spidolsdirekteren a-Presidenten derbäi waren.

D'Spidol um Kierchbierg huet de Weekend Déngscht. Dat wier, dem Pressespriecher Marc Glesener no, e grousse Schlësselmoment op een d'nächst Woch weider deprogramméiere muss oder net. Ambulant Interventioune sollen awer an all Zenario weider duerchgefouert ginn. Dat war am Fréijoer anescht. Mat engem Pic vun den Hospitalisatiounen rechent een am Laf vun der nächster Woch.

D'Hôpitaux Robert Schuman kruten och eng Demande fir 2 Covid-Patienten aus engem anere Spidol bei sech opzehuelen.

Am akuutste schéngt d'Situatioun am Chem (Centre Hospitalier Emile Mayrisch) ze sinn. Hei sinn den Ament schonn zwee Stäck exklusiv fir Covid reservéiert. Et géif awer schonn ee weidere Stack gesicht.