Handball: Final4 an der CoupeDéifferdeng steet eng zweet Kéier an der Finall

Yannick Glod
Mat engem Kraaftakt am zweeten Duerchgang verdéngt sech d'Red Boys d'Anzéien an d'Finall. De Géigner gëtt tëscht Käerjeng an dem Museldall ermëttelt.
Update: 24.04.2026 20:18
© Fernand Schmitz

Fir déi véier Ekippe war et de siwente Rendez-vous géinteneen an dëser Saison. Déifferdeng brécht den Diddelenger Laf a steet eng zweet Kéier a senger Geschicht an der Coupefinall. Diddeleng war déi lescht sechs Joer ëmmer Finalist, mee ka seng Coupe dës Kéier net verdeedegen.

HB Diddeleng vs Red Boys Déifferdeng 27:37 (20:16)

Et war e Match, deen a Welle verlaf ass. Mol hat Diddeleng de Momentum, mol war Déifferdeng voll am Jus. Et war en Dammematch mat ongewéinlech ville Goler fir Lëtzebuerger Verhältnisser. Mat engem Kraaftakt am zweeten Duerchgang huet sech Déifferdeng d'Participatioun un der Finall verdéngt.

De Match hat mat Honnert à l'heure ugefaangen; no 6 Minutten hate béid Ekippe jee véier Mol markéiert. D'Red Boys konnt sech mat engem 4:0-Laf an der 11. Minutt déi éischt Féierung vum Match erspillen (8:6). Well d'Sarah Kupke bis dohin dräi Mol markéiert hat, gouf si op Manndeckung geholl, wat den Déifferdenger Ugrëff komplett duerchernee bruecht huet. Si sollten tëscht der 11. an der 20. Minutt ouni Gol bleiwen, och well d'Emeline Hoé am Diddelenger Gol e puer Bäll ze pake krut.

D'Déifferdenger Problemer an der Attack huet den HBD clever ausgenotzt a sengersäits e 6:0-Laf gestart. Domat war en éischte groussen Ecart gemaach (12:8). Dunn hunn och déi Rout mat enger Manndeckung op d'Joy Wirtz geäntwert a koume bis op ee Gol erun (13:12 an der 22. Minutt). Uschléissend huet sech d'Onkonstanz vun Déifferdeng nees gewisen a Scheuren, Kupke a Co sinn nees an e klengt Lach gefall. An der Paus louche si 16:20 hannen.

Wat och ëmmer de Michel Scheuren sengen Dammen an der Kabinn mat op de Wee ginn hat, si hunn nom Säitewiessel e ganz anert Gesiicht gewisen. D'Charlène Servant am Gol huet hire Matspillerinnen den néidegen Impuls fir d'Ophueljuegd ginn. D'Franséisin huet am zweeten Duerchgang just 7 Goler kasséiert an dobäi tëscht der 41. an der 48. Minutt d'Këscht propper gehalen. Sou konnt d'Red Boys an der 39. Minutt fir d'éischt zum Ausgläich kommen (22:22) an huet duerno Diddeleng iwwerrannt. Déifferdeng konnt déi zweet Hallschent mat 21:7 fir sech entscheeden.

Diddeleng huet eng weider Kéier an dëser Saison seng Onkonstanz ënner Beweis gestallt a muss ech fir d'Championnats-Finalle géint Käerjeng gutt preparéieren. Den HBD huet keng Léisunge méi géint d'Déifferdenger Defense fonnt an huet vill ze haseleg agéiert, an hanne krute si keen Zougrëff méi. D'Sarah Kupke, déi zum MVP gewielt gouf, konnt 10 Goler schéissen, mee och Melchior, Cilovic a Scheuren hunn dozou bäigedroen, dass et um Enn kloer gouf. Diddeleng huet sech an de leschte Minutten och sengem Schicksal erginn.

FLH presentéiert nei Dammen-Nationaltrainerin

E Mëttwoch hat d'Lëtzebuerger Handballfederatioun matgedeelt, dass si an der Nina Kanto eng nei Nationaltrainerin fir d'Dammenekipp fonnt huet. Am Virfeld vun den Halleffinalle vun den Damme gouf déi fréier franséisch Nationalspillerin an der Coque der Press virgestallt.

D'Resultater vun der Coupe am Iwwerbléck

Dammen

