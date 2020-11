D'parlamentaresch Kontrollkommissioun vum Srel war en Donneschdeg de Moie mat der Spëtzt vum Geheimdéngscht zesummen.

Hei gouf iwwert de méiglechen Dateleak beim Srel diskutéiert, vun deem mer Iech de leschte Freideg geschwat haten. No der Sëtzung sot d'Kommissiounspresidentin Martine Hansen, dass een en Donneschdeg net fäerdeg gouf mat den Diskussiounen. Dofir ass fir e Freideg eng weider Entrevue ugesat. Et géif een d'Saach weider seriö huelen an den Echange wär konstruktiv gewiescht, mä iwwert den Inhalt kéint si näischt soen, sou d'CSV-Fraktiounscheffin.

Am Reportage vun e Freideg goung et ëm eng 3 Säite laang Lëscht vun ca. 80 Mataarbechter vum Geheimdéngscht, déi e Staatsbeamten, dee bei de Srel wollt schaffe goen, erstelle konnt. Hien hat de Geheimdéngscht an d'Politik heiriwwer an d'Bild gesat, ma d'Reaktiounen dorop waren opgereegt-nervös, respektiv zimmlech inexistent.