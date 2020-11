Dës Fro stellt sech, nodeems e Staatsbeamten, dee beim Srel wollt schaffen, sech eng Lëscht vun 3 Säite vun de Geheimdéngscht-Mataarbechter erstelle konnt.

Dëst sot hien RTL géintiwwer.

An der Suite vun der Kandidatur fir e Poste beim Srel war de Mann, deen net Informatiker ass, un d'Nimm vun ongeféier 80 Leit komm, déi beim a fir de Geheimdéngscht schaffen. Wéi hien de Srel an d'Politik heiriwwer an d'Bild gesat huet, waren d'Reaktiounen opgereegt-nervös, respektiv zimmlech inexistent. Op seng Kandidatur hi koum eréischt spéit e Refus fir ee Posten a keng Äntwert, wat zwee anerer ugeet.

Dësen Dateproblem dierft en Thema ginn an der nächster Reunioun vun der parlamentarescher Kontrollkommissioun vum Geheimdéngscht, en Donneschdeg an zwou Wochen.