De 25. Dezember gëtt hien neie President. De Fernand Lepage geet nämlech dann an d'Pensioun.

Den Alain Reuter war bis ewell Premier conseiller de direction am Centre commun de la sécurité sociale (CCSS).

Déi Nominatioun gouf am Regierungsrot ugeholl.



Hei dat offiziellt Schreiwes:

Nomination d'Alain Reuter en tant que président de la Caisse nationale d'assurance pension

Communiqué par: ministère de la Sécurité sociale

Sur proposition du ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider, le Conseil de gouvernement a décidé le 13 novembre 2020 de proposer à S.A.R. le Grand-Duc la nomination de Alain Reuter en tant que président de la Caisse nationale d'assurance pension (CNAP). Il assumera dès lors aussi la présidence du Fonds de compensation (FDC). Alain Reuter succédera en date du 25 décembre 2020 à Fernand Lepage, qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Alain Reuter occupe actuellement le poste de premier conseiller de direction du Centre commun de la sécurité sociale (CCSS). Né à Luxembourg en 1973, il a rejoint le CCSS en 2007 en tant que responsable du service de méthodologie, avant de prendre ses fonctions actuelles en janvier 2012. Avant de rejoindre le secteur public, Alain Reuter a occupé des postes de conseiller-analyste chez Lawson Software à Oxford. Alain Reuter est titulaire d'un doctorat en mathématiques du Imperial College of London, et d'un master en mathématiques de l'University of East Anglia de Norwich, en Grande-Bretagne.

Le ministre Romain Schneider tient d'ores et déjà à remercier Fernand Lepage pour son dévouement en tant que président de la CNAP et du FDC et pour son engagement tout au long de sa carrière pour le domaine de la sécurité sociale au Luxembourg.