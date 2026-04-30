Grand-Duce Guillaume, Henri a Grande-Duchesse Stéphanie ënnert den InvitéenSchweedesche Kinnek Carl XVI. Gustaf feiert säin 80. Gebuertsdag

RTL mat AFP
Mat enger Mass an enger Militärparad gouf en Donneschdeg a Schweden den 80. Gebuertsdag vum Kinnek Carl XVI. Gustaf gefeiert. Vertrieder vu Kinnekshaiser aus aller Welt waren heifir op Visitt, dorënner och d'Lëtzebuerger groussherzoglech Koppel an de fréiere Grand-Duc Henri.
Update: 30.04.2026 15:29
De Carl XVI. Gustaf sëtzt zanter 1973 um schweedeschen Troun an huet domadder déi längste Regentschaft am skandinavesche Land virzeweisen. 1947 war säi Papp bei engem Fligeraccident ëm d'Liewe komm, de Carl Gustaf hat deen Ament nëmmen 9 Méint. Dräi Joer méi spéit gouf säi Grousspapp Gustaf VI. Adolf Kinnek an hie selwer mat just véier Joer Krounprënz. Wéi säi Bop 1973 gestuerwe war, war et um Carl Gustaf fir déi schweedesch Kroun ze droen. Hie war do grad emol 27 Joer al an zu deem Ament de jéngste Kinnek op der Welt.

1976 huet de Carl XVI. Gustaf déi Däitsch Silvia Sommerlath bestuet, déi hien 1972 bei den Olympesche Summerspiller zu München kennegeléiert hat. D'Hochzäit war a Schweden mat Begeeschterung gefeiert ginn. Den 13. Juni wäert d'Koppel hir Gëllen Hochzäit mat enger Kutsch duerch d'Haaptstad Stockholm gefouert ginn. Si hunn dräi Kanner - d'Krounprinzessin Victoria, de Prënz Carl Philip, d'Prinzessin Madeleine - an entretemps och 9 Enkelkanner.

Och de Grand-Duc Guillaume, d'Grande-Duchesse Stéphanie an de Grand-Duc Henri waren ënnert de Gäscht bei de Feierlechkeeten zu Stockholm
Och de Grand-Duc Guillaume, d'Grande-Duchesse Stéphanie an de Grand-Duc Henri waren ënnert de Gäscht bei de Feierlechkeeten zu Stockholm
© Jonathan Nackstrand / AFP / Claudio Bresciani / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFP / CHRISTINE OLSSON / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFP / PONTUS LUNDAHL / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFP
© Jonathan Nackstrand / AFP / Claudio Bresciani / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFP / CHRISTINE OLSSON / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFP / PONTUS LUNDAHL / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFP
© Jonathan Nackstrand / AFP / Claudio Bresciani / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFP / CHRISTINE OLSSON / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFP / PONTUS LUNDAHL / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFP
Och de Grand-Duc Guillaume, d'Grande-Duchesse Stéphanie an de Grand-Duc Henri waren ënnert de Gäscht bei de Feierlechkeeten zu Stockholm

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Bei de Feierlechkeete vun en Donneschdeg ware Kinnekshaiser aus aller Welt vertrueden, dorënner aus Norwegen, Dänemark, Spunien, Holland, Thailand, ma och aus Lëtzebuerg mam Grand-Duc Guillaume, der Grande-Duchesse Stéphanie an dem fréiere Grand-Duc Henri.

Engem Sondage vun 2024 no sinn zwee Drëttel vun de Schweeden dofir, datt d'Monarchie am Land weidergefouert gëtt. 42% sinn awer och dofir, datt de Carl XVI. Gustaf zugonschte vum Victoria ofdankt. Hie selwer huet Medie géigeniwwer awer scho gesot, hie wéilt weidermaachen, soulaang hien nach "d'Kraaft dozou hätt".

