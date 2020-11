Et gëtt eng ganz Partie Covid-Infektiounen an de Schoulen an der Gemeng Steesel. Rieds ass vun 10 positive Fäll: 8 Erwuessener an 2 Kanner.

Den Educatiounsministère huet eis confirméiert, datt am ganzen 18 Klassen a Quarantän gesat goufen. D'Cellule de coordination hätt déi Decisioun zesumme mat der Santé geholl. Betraff sinn d‘Cyclen 1, 3 an 4. Dem Educatiounsministère no gesäit et dono aus, wéi wann d'Infektiounen an der Schoul kéinte weider gaange sinn. Déi concernéiert Elteren vun de Schüler aus den 18 Klassen, kruten en Dënschdeg den Owend matgedeelt, dass hir Kanner a Quarantän mussen. Op Nofro bei der Gemeng Steesel huet et geheescht, et hätt een Uerder keng Informatiounen erauszeginn. En Dënschdeg den Owend wier eng Decisioun vun der Direction régionale geholl ginn, an déi wier ëmgesat ginn. Cycle 1 zu Heeschdref / © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL