Et gouf vu Säite vun der Oppositioun Kritik un der Decisioun vum Fernand Etgen.

Et gëtt allgemeng begréisst, datt de Chamberpresident e Freideg ugekënnegt huet, datt hien de Kontrakt mam Lëtzebuerger Journal iwwer d'Publikatioun vum Chamberbliedche gestoppt huet.

RTL-News: No Drock vu Press an CSV - Chamber a Journal stoppe Zesummenaarbecht bei Publikatioun vu Chamberbliedchen

Nawell hannerléisst déi ganz Geschicht e battere Goût, sot de Sven Clement vun de Piraten vis-à-vis vun RTL.

"Et kann dach net sinn, datt de President vun der Chamber einfach esou decidéiert, datt d'Publikatioun vun engem PDF, dat sinn e puer Bites a Bytes, 1.600 Euro pro Editioun soll wäert sinn. Den Aarbechtsopwand dohannert kann ee vläicht mat 50 Euro evaluéieren, mä sécher net mat 1.600 Euro a wann een dann nach consideréiert, datt an där selwechter Woch, de selwechte President eng parlamentaresch Fro, an där et genau ëm dee Medium gaangen ass, zesumme gestrach huet a verschidde Froen net zougelooss huet, dann ass et vläicht ganz gutt, datt en hei zeréckgeruddert ass."



D'CSV seet, si géif zu Kenntnis huelen, datt de Chamberpresident de Kontrakt réckgängeg gemaach huet. Seng Manéier, wéi en hei gehandelt huet, ass awer aus zwee Grënn net akzeptabel, seet d'Fraktiounscheffin Martine Hansen.

"Éischtens, et ass e Kontrakt gemaach gi mat enger Online-Zeitung, just mat enger Online-Zeitung an dann ass dat natierlech och nach grad d'DP-Zeitung. Dat ass deen éischte Problem an deen zweete Problem ass, de Chamberbüro ass u sech zoustänneg, fir dës Affären ze reegelen an dat hätt missten duerch de Chamberbüro goen, virun allem well mer jo dann, mer kënne jo net just Online-Zeitung huelen, all déi aner Online-Medie misste jo och dovunner kënne profitéieren an do gëtt jo trotzdeem dono eng Zomm engagéiert, iwwert déi de Chamberpresident net eleng decidéiere kann. Dofir ass de Wee, wéi d'Decisioun geholl gouf, falsch an d'Decisioun selwer war och falsch."



De Chamberpresident wier an Tëschenzäit och der Meenung, datt déi Decisioun hätt missen duerch de Büro goen, esou säi Virgänger, den LSAP-Deputéierten Mars di Bartolomeo. Hien hätt an de leschten Deeg vill gutt Gespréicher mam Fernand Etgen gehat.

"Dee Kontrakt mam Journal, dee war net mam Büro ofgestëmmt. Dat ass elo anescht an et ass ofgestëmmt, datt dee Vertrag elo gestoppt ass an dass mer an nächster Zukunft eng Diskussioun féieren iwwert d'Ausriichtung vum Compte rendu insgesamt a seng Presenz op deene virtuelle Medien, mä dat ass eng Prerogativ vum Büro."



Fir d'Josée Lorsché, d'Fraktiounscheffin vun déi Gréng, ass et elo wichteg, no vir ze kucken. Et misst een driwwer schwätzen, wéi een am Beschte bei de Bierger kënnt.

"Eng Chamber sëtzt zesummen an ech denken, et ass scho ganz wichteg, datt d'Bevëlkerung weess, wat do geschwat gëtt, fir sech och e Bild kënnen ze maachen. Mir mussen de beschtméigleche Wee fannen, fir bei d'Bierger ze komme weiderhin an den digitale Medien Rechnung droen. Wéi dat genau soll ausgesinn, dat musse mer gemeinsam definéieren."



Dat dierft dann eng Aufgab fir déi nächst Wochen a Méint sinn.