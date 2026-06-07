Zu Bartreng am Centre Atert hu sech de e Sonndeg de Moien um 10:00 Auer d'DP-Membere begéint. A senger Ried als Parteigeneralsekretär huet den Eric Thill fir d’éischt un déi verstuerwen DP-Politikerin Colette Flesch erënnert a si als "Grande Dame" vun der Partei beschriwwen, déi mat hirer Haltung, Iwwerzeegungen an engem staarken Engagement hir Spueren an der Lëtzebuerger Politik hannerlooss hätt.
Ma d’Zäiten, zanter der Colette Flesch hirer aktiver politescher Karriär, hätte sech verännert, esou den Eric Thill a senger Ried. Hien huet nach emol betount, datt Lëtzebuerg besonnesch haut, an den aktuell schwieregen Zäiten, "eng Partei brauch, déi d’Leit zesumme bréngt, net spléckt." D’Kommunikatioun misst ëmmer a béid Richtunge goen.
Et gëllt Demokratie am eegene Land, mee och iwwer déi eege Grenzen eraus ze stäerken. Den DP-Europadeputéierte Charel Goerens huet virun allem virun de Gefore vum Rietsextremismus a russescher Propaganda gewarnt. Hien huet betount, datt déi wichtegst politesch Trennlinn haut net méi tëscht de klassesche Parteie géif verlafen, mee tëscht deenen, déi un den europäeschen Integratiounsprojet gleewen – an deenen, déi dësen zerstéiere wëllen.
De Charel Goerens huet sech besuergt gewisen, datt am Europaparlament ëmmer méi mat rietsextreme Parteien zesummegeschafft géif ginn. Dat géif den Equiliber an Europa a Gefor bréngen. Besonnesch schaarf huet hien och russesch Aflëss an Europa kritiséiert. Et géif Politiker a Beweegunge ginn, déi "op d’russesch Propaganda erafalen" an domadder Europa géife schwächen. Eng kloer Kritik vum Europadeputéierte géint den ADR-Politiker Fernand Kartheiser, dee rezent ëmmer nees mat politesch motivéierte Reesen a Russland op EU-Niveau op sech opmierksam gemaach huet.
Den Nationalkongress e Sonndeg stoung ganz am Symbol vum "Zesummen", der "Demokratie" an dem "Engagement". D’Parteipresidentin Carole Hartmann huet betount, datt d’Suerge vun de Leit missten eescht geholl ginn - virun allem beim Logement, der Kafkraaft an der Onsécherheet an enger Welt am Ëmbroch. Zentral an hirer Ried war och d’Verdeedegung vun de liberale Wäerter vun der DP. Fräiheet géif ëmmer mat Responsabilitéit zesummegoen. D’DP géif fir Demokratie, Rechtsstaatlechkeet, Pressefräiheet, Toleranz a Selbstbestëmmung stoen. Vill Plaz huet d’Carole Hartmann och de konkrete Regierungsprojete ginn: méi Investissementer an d’Verdeedegung, d'Cybersécherheet, déi modern Educatioun, eng responsabel Notzung vu kënschtlecher Intelligenz, d'Gläichstellungspolitik, d'erneierbar Energien a méi Kafkraaft duerch d’Steierreform.
Bei der Ofschlossried vum Vizepremier an Ausseminister huet de Xavier Bettel betount, wéi wichteg d’Hausse vum Mindestloun, déi an der Tripartite decidéiert gouf, fir d’Land wier. Fir Kompetitiv ze bléiwen an neit Personal fir d’Betriber op Lëtzebuerg ze lackelen. Iwwerdeems huet de Vizepremier d’Memberen, déi net sollten d’Accord mat der Initiativ sinn, invitéiert, ze probéieren "emol 1 Mount mat engem Mindestloun iwwer d’Ronnen ze kommen."
E groussen Deel vu senger Ried war dann och der Sécherheets- a Verdeedegungspolitik gewidmet. Lëtzebuerg misst an den nächste Jore vill méi an d’Sécherheet investéieren. Dobäi soll awer och gekuckt ginn, datt dës Ausgaben en ekonomesche Retour fir Lëtzebuerg bréngen, iwwer Aarbechtsplazen a Steieren.
E Sonndeg de Moie gouf dann och den neien DP-Comité directeur gewielt. Insgesamt 765 Parteimemberen hunn ofgestëmmt. En neien interne Rekord bei der DP.
Fir de Bezierk Oste goufe gewielt
Fir de Bezierk Norden goufe gewielt
Fir de Bezierk Zentrum goufe gewielt
Fir de Bezierk Süde goufe gewielt