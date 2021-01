Ënnert anerem um CR105 an am CR329 koum et wéinst Äscht an de Stroossen a staarkem Wand zu Accidenter a Perturbatiounen, genee sou wéi bei den CFL.

Um CR329 tëscht Uewerwampech an Déierbech koum et wéinst Beem an Äscht an der Strooss zu engem Accident, hei krut en Auto a Bam ze paken. © Domingos Oliveira (RTL) © Domingos Oliveira (RTL) Den Ament ass den Zuchtrafic op der Linn 60 tëscht Beetebuerg an Diddeleng wéinst de Wiederkonditioune perturbéiert. E Bam ass d'Schinne gefall. Duerfir ass den Zuchtrafic den Ablack ënnerbrach. D'CFL hunn Ersatzbusser agesat. Den CR105 tëscht Habscht a Käerch huet misste wéinst den Äscht an der Strooss gespaart ginn. © Domingos Oliveira (RTL) © Domingos Oliveira (RTL) © Domingos Oliveira (RTL) © Domingos Oliveira (RTL)