Wéinst der Hausse vun Neiinfektioune mam Coronavirus huet d'Regierung decidéiert, e Risiko an der Impfstrategie anzegoen.

Lëtzebuerg hält an den nächsten zwee Méint just nach d'Hallschent vun der Reserv vun den Impfdosisse beim AstraZeneca, dat huet d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert en Donneschdeg de Moien op enger Pressekonferenz gesot. Sou wéi d'Hallschent vun den aneren europäesche Länner och schonn.

D'Reserv soll ëm d'Hallschent gekierzt ginn, an der Hoffnung, beim Impfe méi séier weiderzekommen.

D'Leit kréie weider hiren zweete Rendez-vous mat, wéi bis elo schonn. Et géif een hei kloer e Risiko agoen, sou d'Paulette Lenert, d'Santé war jo bis ewell strikt, datt déi zweet Impfdosis kategoresch gehale gouf. Ma eng éischt Dosis wier besser wéi näischt an et wier een zouversiichtlech, datt d'Delaien duerch déi nächst Liwwerunge kéinte weider agehale ginn.

Lëtzebuerg bleift aktuell bei engem Delai vun 10 Wochen tëscht den zwou Impfdosisse beim AstraZeneca.

D'Infektiounen zu Lëtzebuerg ginn nees erop a mir sinn nach ëmmer an enger kriddeleger Situatioun, well déi brittesch Variant ronn d'Hallschent vun de Fäll antëscht ausmécht, dat huet och d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert en Donneschdeg de Moien op enger Pressekonferenz confirméiert. D'LSAP-Ministesch huet betount wéi wichteg et ass, elo wou déi méi ustiechend Virusvariante present sinn, datt een d'Gestes barrières weider eescht huele muss. Besonnesch am Private seng Kontakter reduzéiert, dann och strikt d'Quarantän anhält an och um Enn dovunner an den Test ze goen.

Homeschooling a Fuesvakanz hätten en Impakt gehat, sou d'Ministesch.

Grad bei de Jonke vun 0 bis 9 Joer wieren d'Fäll an der leschter Retrospektiv zeréckgaangen. Zanter der leschter Well hätt een d'Situatioun an de Spideeler, notamment op der Intensivstatioun och weider am Grëff.

En Donneschdeg ginn dann och d'Impfzenteren zu Ettelbréck a Munneref op.

Lëtzebuerg wier der Gesondheetsministesch no beim Impfen och gutt opgeholl.

A Punkto Schnelltester huet d'Paulette Lenert erkläert, verschidden Tester hätten net déi Effikassitéit, déi een vläicht gehofft hat. Et wier een awer scho a Gespréicher mat verschiddene Produzenten.

