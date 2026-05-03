De Pilot vum accidentéierte Won an eng Streckepostin, déi erwëscht gouf, hu missen an d'Spidol bruecht ginn. D'Fra ass schwéier blesséiert, confirméiert de CGDIS op Nofro hin.
De Groupe de Support psychologique ass op der Plaz fir d'Spectateuren ze betreien, déi den Incident matkruten. Am Bulletin vun der Police geet vun engem zweeten, allerdéngs nëmme liicht blesséierte Streckeposte Rieds, also vun insgesamt dräi Blesséierten. Firwat genee de Rennwon an d'Streckebegrenzung gerannt ass, wär net kloer, schreift d'Police. D'Gefier gouf beschlagnaamt. Et leeft eng Enquête.
D‘Organisateuren hunn decidéiert, datt d'Course ofgesot géif ginn.