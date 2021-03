Vun e Freideg un ass de Jos Bourg den neie Besëtzer vum Schlass zu Biertreng.

De gebiertegen Ettelbrécker huet déi héchsten Offer gemaach, fir d’Schlass an d’Lännereien ronderëm ze kafen an domadder seng puer wéineg Konkurrenten, dorënner déi 5 Nordstadgemengen, iwwerbueden. Obschonns dem Jos Bourg säin Häerz éischter fir déi ronn 85 Hektar Bësch a Wise schléit, nennt hien d’Schlass d’Schlagsan um Kuch. Et wäert zu private Wunnzwecker genotzt ginn, seet de pensionéierten Entrepreneur, deen direkt mat de Renovéierungsaarbechte wäert lassleeën. Well d’Biertrenger Schlass ënner Nationalem Denkmalschutz steet, lafen déi an Zesummenaarbecht mam Service des Sites et Monuments.

Wéi dee neie Schlasshär sech d’Zukunft vum Schlass virstellt, gesitt der den Owend am Journal vun Télé Lëtzebuerg.