D’Deputéiert vun déi Lénk, de Marc Baum an den David Wagner, ginn e Mëttwoch hiert Mandat an der Chamber of.

Wee sinn déi Nei? De Rotatiounsprinzip vun der Partei gesäit vir, datt déi nächst Gewielten noréckelen.

D’Myriam Cecchetti vu Suessem an Nathalie Oberweis aus der Stad musse sech an der nationaler Politik mol nach e Profil opbauen.

Zanter 4 Joer ass d’Nathalie Oberweis elo bei déi Lénk. E politescht Mandat hat di jonk Mamm bis ewell net a wollt eigentlech och ni an d’Politik. Gewëssermoosse virbelaascht ass d’Bounewegerin awer. Hire Papp Marcel Oberweis war bis 2018, 11 Joer laang, als CSV-Deputéierten an der Chamber. Di 38 Joer jonk Mamm vun 2 Kanner huet sech di lescht Joren bei der ONG Comité pour une Paix Juste au Proche-Orient engagéiert an als fräischaffend Journalistin geschafft. Als Deputéiert wëll si sech besonnesch op d’Wunnengskris an d’Gesondheet konzentréieren.

Mat enger Tréin am A huet d’Myriam Cecchetti no 29 Joer hire Beruff als Schoulmeeschtesch elo mol op d'mannst provisoresch un den Nol gehaangen. An der Chamber wäert d’Politikerin de Schwéierpunkt op Educatioun, Ëmwelt, Landwirtschaft, Mobilitéit, Chancëgläichheet an d’Aarbecht leeën. Erfarung bréngt si aus der Gemengepolitik mat. Rezent als Conseillère. Vun 2010-2107 war d’Myriam Cecchetti souguer Schäffen zu Suessem. Deemools fir déi Gréng. Bei déi Lénk huet d’Presidentin a Matgrënnerin vun der Epicerie Solidaire vun Zolwer hir nei politesch Famill fonnt.

Ageschafft hunn di zwou zukünfteg Deputéiert sech schonn an hir Dossieren. Ma dat ass just en Deel vun der neier Erausfuerderung. Vun e Mëttwoch un heescht et an der Chamber de Vakuum fëllen, deen de Marc Baum an den David Wagner als etabléiert Politiker hannerloossen. Ëmmerhin si schonn a gutt 2 Joer Chamberwalen.

Déi Sëtz wëllen déi Lénk natierlech behalen, beschtefalls souguer nach bäi wannen. Mat der Vereedegung vum Nathalie Oberweis a Myriam Cecchetti wäerten an Zukunft 21 Fraen ënner de 60 Volleksvertrieder sinn.