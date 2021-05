Pour la semaine du 10 au 16 mai et pour la 3e semaine de suite, le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 a continué à diminuer de 936 à 759 (-19,0%), ainsi que le nombre de leurs contacts étroits identifiés, qui est passé de 2.423 à 1.757 contacts (-27,5%). Le nombre de tests PCR effectués au cours de la semaine du 10 au 16 mai a régressé de 53.486 à 49.806. 204 personnes ont déclaré un test antigénique rapide positif. En date du 16 mai, le nombre d'infections actives était à nouveau en baisse avec 2.167 (par rapport à 2.467 au 09/05) et le nombre de personnes guéries est passé de 64.094 à 65.460. La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées COVID-19+ reste plutôt stable à 32,2 ans. Le nombre de nouveaux décès a légèrement diminué, avec 3 décès en lien avec la COVID-19 à déplorer, contre 4 la semaine précédente. La moyenne d’âge des personnes décédées est de 83 ans. Dans les hôpitaux, on constate une nette diminution des admissions de patients Covid confirmés en soins normaux, avec 43 hospitalisations contre 56 la semaine précédente. Dans les soins intensifs le nombre de lits occupés n’a néanmoins baissé que légèrement de 32 à 29. La moyenne d’âge des patients hospitalisés n’a augmenté que légèrement de 57 à 59 ans. Les deux Centres de consultation COVID-19 (CCC), situés au Kirchberg et à Esch-sur-Alzette, ont enregistré au total 14.124 passages depuis leur ouverture, dont 293 passages pour la semaine du 10 au 16 mai, soit un peu plus de passages que la semaine précédente (286). Rappelons que les Centres de consultation COVID-19 (CCC) sont mis en veille depuis le 17 mai 2021. Taux de positivité et taux d’incidence Pour la période de référence, le taux de reproduction effectif (RT eff) a encore diminué de 0,92 à 0,84, et le taux de positivité sur tous les tests effectués (ordonnances, Large Scale Testing, contact tracing) a baissé de 1,75% à 1,52% (moyenne sur la semaine). La même évolution peut être observée pour le taux de positivité pour les tests effectués sur ordonnance, donc pour les personnes présentant des symptômes, qui est passé de 3,91% à 3,51%. Le taux d'incidence continue sa tendance à la baisse, pour toutes les tranches d’âge, avec 120 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours, contre 147 cas pour 100.000 habitants pour la semaine du 3 mai. La plus grande diminution est enregistrée chez les 75 ans ou plus (-31%). Une diminution importante est également enregistrée dans les catégories d’âge des 0-14 ans (-26%), 30-44 ans (-26%) et 45-49 ans

(-23%). La catégorie des 75 ans ou plus a le taux d’incidence le plus bas avec 22 cas pour 100.000 habitants suivie par la tranche d’âge des 60-74 avec 59 cas pour 100.000 habitants. Avec un taux d’incidence de 109 cas pour 100.000 habitants, la tranche d’âge des 45-59 ans, cible principale de la phase actuelle de la campagne de vaccination, commence à se démarquer également des autres tranches d’âge des moins de 45 ans. Quarantaines et isolements Pendant la semaine du 10 au 16 mai, 2.049 personnes se trouvaient en isolement (-16,4%) et 2.701 en quarantaine (-19,6% par rapport à la semaine précédente). Contaminations Pour les 936 nouveaux cas, le cercle familial reste le contexte de transmission des infections à la COVID-19 le plus fréquent avec 45,6%, suivi par l’éducation (6,3%), le travail (4,0%) et les voyages à l’étranger (2,8%). Le taux des contaminations dont la source n’est pas clairement attribuable diminue à 37,9%. Vaccinations : point de situation Pour la semaine du 10 au 16 mai, 43.646 doses ont été administrées au total, un nouveau record de doses administrées début le début de la compagne de vaccination. 24.462 personnes ont reçu une 1e dose et 19.184 une 2e, portant le nombre total de vaccins administrés en date du

18 mai à 297.400 (1e et 2e dose). L’évolution des variants Pour la semaine du 3 au 9 mai, la couverture du séquençage de la population était de 52,6%, donc nettement supérieure au taux optimal de 10% recommandé par ECDC pour disposer d’un échantillonnage représentatif. Concernant les 397 échantillons réalisés pour la semaine 18/2021, on constate la répartition suivante: - le variant britannique UK (B.1.1.7) représente 81,1% des cas ;

- le variant sud-africain SA (B.1.351) représente 6,8% des cas contre 10,8% pour la semaine 17;

- le variant brésilien (P.1) représente 4,5% des cas. Au cours de la semaine 18/2021, 4 nouveaux cas du variant indien B.1.617 ont été détectés au Luxembourg. Surveillance des eaux usées au Luxembourg dans le cadre du SARS-CoV-2 Le niveau de contamination des 13 stations d’épuration échantillonnées étudiées par le LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology) au cours de la semaine du 10 au 16 mai montre une tendance constante à la baisse au cours des dernières semaines. Les analyses des prochaines semaines devront confirmer ce résultat. L'ensemble des rapports CORONASTEP sont disponibles sur le site du LIST: https://www.list.lu/en/covid-19/coronastep/ .