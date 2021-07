Um Mëttwoch gëtt an der Chamber iwwer de Pacte Logement 2.0 ofgestëmmt. Ma wat genau ännert sech mat dësem Gesetz?

Pacte Logement kuerz erkläert / Rep. Carine Lemmer

De Pacte Logement ass keen Instrument fir den Eenzelen, mä eppes fir d’Gemengen. 102 Gemengen hu mer jo am Land an de Pacte Logement definéiert d’Zesummenaarbecht am Beräich Logement a Wunnen tëscht dem Staat an de Gemengen. 2008 gouf de Pacte Logement 1.0 an der Chamber gestëmmt. Dat war och schonn eng Partnerschaft mat de Gemengen. D'Gemenge sollten deemools motivéiert ginn,fir ze wuessen an ze bauen. Et gouf Sue fir all zousätzlechen Awunner. Verschidden Instrumenter, wéi d’Virkafsrecht, sinn agefouert ginn. Dat ass awer wéineg vun de Gemenge benotzt ginn.

Ob déi éischt Versioun vum Pacte Logement eppes bruecht huet, ass och ëmstridden. Et gouf gebaut, mä net genuch. D’Präisser si weider enorm geklommen. Et gouf Suen ouni datt Wunnengen entstane sinn. A vill bezuelbar Wunnengen sinn awer um fräie Marché gelant an aus bezuelbar ass "deier" ginn. Dat wëll een op d’mannst mam neie Pacte Logement verhënneren.

Um 2.0 gouf et da vill Kritik, well dëse Pacte Logement fräiwëlleg ass, esou dat kee ka wëssen, wéi eng a wéi vill Gemengen elo schlussendlech matmaachen.

Sou eng Partnerschaft mat de Gemengen ass net einfach. Dee Pakt muss large genuch bleiwen, fir keen ze verschrecken. Mä du muss awer och präzis genuch sinn, fir datt ënnert dem Stréch och eppes derbäi erauskënnt.

Also dëst d'Kéier ginn et net nëmme Sue fir de Wuesstem vun der Gemeng, mä just, wann och abordabele Wunnraum geschaaft gëtt. Et ass festgehalen, wéi vill Prozent an ëffentlecher Hand musse bleiwen. An d’Gemenge kréien dëst d'Kéier och nach méi aktiv gehollef a kréien e Wunnengsberoder un hir Säit gestallt. Een, dee se also beréit, hinnen hëlleft e Plang vum Logement opzestellen. 34 där Conseilleren huet de Ministère aktuell, sot de Minister Kox de Moie jo am Interview.

Méi grouss Gemengen kënne sech villäicht en eegene leeschten. An esou soll da méi, besser, méi dicht a méi bezuelbar a méiglechst alle Gemengen am Land gebaut ginn.

Wéi gutt d’Gemenge matmaachen weess een nach net. Mä et ass ee vun hinnen ofhängeg, fir de Logement am Land.

Sécher ass och, datt eleng den neie Pacte Logement d’Problemer um Lëtzebuerger Wunnengsmaart net reegelt. Et gi jo och nach aner Instrumenter. Vu ville Säite gëtt gefuerdert, datt méi drastesch Mesuren néideg sinn. Nach geet d’Politik dee Wee awer net.