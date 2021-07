E Mëttwoch de Moie war de Logementsminister eisen Invité vun der Redaktioun.

Virum Vott an der Chamber e Mëttwoch de Mëtteg huet de Logementsminister Henri Kox de Pacte Logement 2.0. verdeedegt. Hie géif sech voll engagéieren, datt d'Recht op Wunnen verankert gëtt. Duerfir wéilt de Staat méi ëffentlecht, abordabel an nohalteg Wunnengen ze schafen, an dat mat engem Pakt mat de Gemengen.

Wunnengen déi duerno an ëffentlecher Hand solle bleiwen an net méi wéi an der Vergaangenheet um fräie Marché verkaf ginn. Duerfir wier hien iwwerzeegt, datt de Pacte Logement e Succès gëtt. Et géif och am Gesetz en Automatismus dee virgesäit, datt e gewëssene Prozentsaz u Wunnengen un déi ëffentlech Hand geet.

D'Gemenge wieren esou indirekt opgefuerdert, fir matzemaachen. An et hätt een eng, Zitat, Resultat-Obligatioun. "Mir kënnen eis dat net méi erlaben, wat mer virdrun haten", sou de Minister. Dofir misst d'Ëmsetzung vum Pacte Logement vill méi zilorientéiert sinn. An deem Sënn si bis elo eng 34 Logements-Beroder virgesinn, déi de Gemengen zur Säit kéinte stoen, fir si an hiren Demarchen z'ënnerstëtzen. De grénge Minister fäert och net, d'Gemenge géifen zréckschécke beim Pacte Logement 2.0. matzemaachen. Vill méi géife si d'Instrumenter kréien, déi si ëmmer gefuerdert haten.

Wichteg wier et, fir positiv Beispiller ze weisen, fir dicht ze bauen, awer den ëffentleche Raum zeréck z'erueweren, wou ee sech nees kann dran beweegen, a liewege Quartieren hunn.

Invité vun der Redaktioun Henri Kox

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.