De CGDIS schwätzt a sengem Bulletin vu sechs Accidenter an dräi Bränn, déi tëscht 11 a 17 Auer passéiert sinn.
Update: 29.04.2026 18:07
An der Lonkecher Strooss an der Stad huet kuerz no 12 Auer en elektreschen Apparat gebrannt, ronn zwou Stonne méi spéit stoung dann an der Allée Scheffer en Trockner a Flamen. Et blouf, genau wéi zu Esch, wou Rindenmulch gebrannt huet, beim Materialschued. An all de Fäll waren déi lokal Pompjeeën am Asaz.

Iwwerhaapt waren d'Stater Rettungsdéngschter e Mëttwoch am Nomëtteg vill gefuerdert. Well nieft den zwee Bränn ware si och nach bei engem Accident tëscht -Izeg an Hesper, wou se hir lokal Kolleegen ënnerstëtz hunn. Hei krute sech zwee Ween ze paken, blesséiert gouf awer keen. Da ware si och an der Areler Strooss zu Stroossen gefuerdert, wou si vun den Ekippe vu Bartreng a Mamer ënnerstëtzt goufen. Hei waren en Auto an Motorrad net laanschtenee komm. Och hei blouf et beim Materialschued. An der Hollerecher Strooss an der Stad gouf eng Persoun blesséiert, wéi si vun engem Auto ugestouss goufen an an der Diddenuewener Strooss waren zwee Autoen anenee gerannt. Hei mellt de CGDIS awer kee Blesséierten.

Et goufen awer och nach Tëschefäll, wou d'Ekippen aus der Stad net geruff goufen. Esou bei enger Kollisioun tëscht dräi Autoen tëscht dem Éilerenger Tunnel an der Sortie Éilereng op der A13. D'Ekippe vun Esch an dem Sadiff hu sech hei ëm zwee Blesséierter gekëmmert. Ee Motocyclist war dann tëscht Fëschbech a Stuppecht gefall a gouf blesséiert. Hei waren d'Asazzentere vun der Fiels a Fëschbech alarméiert ginn.

Am meeschte gelies
Optakt vu Geriichtsprozess
"Ech wollt net dee sinn, deen ee verréit"
Video
Audio
Drama mat Happy End?
Bockelwal Timmy ass a Frachter geschwommen, deen hien an d'Nordsee brénge soll
Video
Fotoen
7
Champions League
Gol-Festival zu Paräis, PSG geet no 5:4-Victoire mat klengem Polster an de Réckmatch
Video
35
Aktualitéitsstonn an der Chamber iwwer Tripartite
Premier Frieden: "Déi richteg Kris riskéiert, nach bevirzestoen"
Audio
Fotoen
32
Zwee Posten ze besetzen
Wee fräi fir Paulette Lenert am Staatsrot?
18
Weider News
Cargolux
Nees e Rekordbenefice an trotz Krich ganz optimistesch
Video
Tëscht Mamer a Kielen
Accident mat zwee Autoen, der Police no gouf kee blesséiert
Fotoen
Laut SEW huele Kanneraarmut a Bildungsongläichheeten zou
SEW
All 4. Kand zu Lëtzebuerg vun Aarmutsrisiko betraff
0
Symbolbild Schoul
Ze vill Bürokratie, ze vill Stress an ze wéineg Personal
Deputéiert si sech eens, datt et an der Grondschoul eng Rei Problemer gëtt
Audio
13
Täter op der Flucht
Schnattwonn um Hënner: Mann bei Kläpperei zu Déifferdeng blesséiert
Abriecher op E-Vëlo erwëscht
Police sicht Besëtzer vu geklaute Géigestänn
Fotoen
